焦點股》凱基金：股價重回20元大關 創近22年來新高價

凱基金獲利創新高帶動股價重返20元大關（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台股今（23）日為金馬年開紅盤日，一早即開高走高大漲逾600點，年假前公布1月獲利創單月歷史新高、年增170％的凱基金（2883），今日也挾著獲利亮眼表現，股價開高走高、早盤一度大漲7.2%，達20.65元，重回20元大關，再創近22年來新高價，截至上午11時25分，暫報20.45元，上漲1.2元、成交量也放大逾12萬張。

凱基金股價在封關前即表現不俗，連續4個交易日呈現上漲表現，2月11日以19.25元、今年以來新高價封關，除了外資自1月底來持續大買，投信則在封關當日轉賣為買，加入買超行列。

凱基金2月13日公布1月自結獲利，單月稅後獲利為56.45億元、EPS0.33元；因凱基人壽今年起適用IFRS 17新會計準則，獲利不再加計股票處分利益（FVOCI），若加計FVOCI股票處分利益，金控調整後獲利為100.4億元，創單月獲利歷史新高，年成長率超過170%。凱基金強調，FVOCI股票處分損益不計入當期損益，直接反映於保留盈餘，但仍屬可供分配的盈餘。

凱基金控表示，集團已展現「多箭齊發」的強勁態勢。旗下凱基銀行1月稅後獲利8.2億元、年增13%，受惠放款規模擴張與利差走升，淨利息收益穩定成長，加上財富管理業務帶動手續費收入高速成長，成為獲利重要支撐；凱基證券則掌握台股價量齊揚契機，經紀、財管、自營與承銷業務全面成長，1月稅後獲利達28.18億元、年增300%，銀行與證券子公司單月獲利雙雙創下歷史新高，奠定金控穩健配息基礎。

在壽險與資產管理布局方面，凱基人壽因應IFRS 17，聚焦長年期與保障型商品，推升新契約保費與CSM同步成長，1月稅後獲利24.51億元，加計FVOCI股票處分利益後合計67.17億元，獲利表現大幅躍升；凱基投信推出的凱基台灣TOP 50 ETF（009816）掛牌後交投熱絡，基金規模快速成長，顯示市場高度認同；此外，中華開發資本與水木資本共同管理的水木開發基金完成募資，聚焦半導體與科技新創，展現集團在金融、投資與產業鏈結上的整體戰力持續擴大。

