和泰汽車董事長新春團拜：關稅政策逐漸明朗 競爭壓力依然存在

和泰（2207）汽車今天舉行新春團拜，和泰汽車董事長黃南光（中）表示，「我有信心我們一定能夠穩健突圍，再創佳績」！（和泰汽車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）汽車今天舉行新春團拜，和泰汽車董事長黃南光表示，儘管關稅政策已逐漸明朗，但市場整體的快速變化與競爭壓力依然存在，即便如此，「我有信心我們一定能夠穩健突圍，再創佳績」！

黃南光表示，今天是大年初七，開工的好日子，回首去年，雖然在關稅政策變化不定，使得整體市場低迷的狀況下，公司旗下 TOYOTA、LEXUS與HINO 三個品牌的市占率仍穩居市場No1.，全年營收及年度獲利依舊亮眼。與此同時，公司內部也從未停下腳步，積極將AI導入日常工作，以創新思維推動轉型，創造更長期的領先優勢。

如今，儘管關稅政策已逐漸明朗，但市場整體的快速變化與競爭壓力依然存在，即便如此，有信心一定能夠穩健突圍，再創佳績！

黃南光指出，今年是馬年，在傳統文化中，馬是速度與耐力的象徵，代表著奮鬥、成功與不斷向前的進取精神。

展望2026年，讓我們發揮天馬行空、持續創新的想像力，用轉型思維與行動力迎接市場挑戰，一同奔向更耀眼的未來。

