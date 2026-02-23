南韓股市指數突破5900點 再創歷史新高

南韓綜合股價指數（KOSPI）今（23日）突破5900點大關，再創歷史新高。

〔財經頻道／綜合報導〕南韓綜合股價指數（KOSPI）今（23日）突破5900點大關，再創歷史新高。

韓媒《서울경제》報導，KOSPI指數今開盤上漲94.58點（1.63%），以5903.11點開出，盤中最高觸及5931.86點，刷新歷史新高紀錄。但隨後受外資拋售影響，KOSPI指數在5880至5900點區間震盪。

除了KOSPI指數外，南韓創業板指數（KOSDAQ）今同樣上漲1.12%，開盤報1166.94點。但同樣因外資拋售，部分漲幅被回吐。

報導指出，在KOSPI指數中，市值居前的股票，尤其是半導體類股漲幅明顯，像是三星電子（Samsung Electronics）今盤中一度大漲近4%，股價最高觸及19萬7600韓圜，刷新歷史新高；海力士（SK Hynix）開盤則大漲3.2%，報98萬韓圜，同樣創下歷史新高。

對於南韓股市前景，證券業界多以樂觀看待。分析師Lee Kyung-min指出，政策動力增強及業績預期上調將支持KOSPI上升趨勢。分析師Han Ji-young則認為，本週市場將關注股價漲勢的持續性，KOSPI指數有望挑戰6000點，並預測本月25日輝達（NVIDIA）財報公佈後，三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）的業績預測變化也將成為市場焦點。

