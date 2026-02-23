2026年6款豪華SUV將「大降價」！賓士這款直接砍逾71萬

2026年6款豪華SUV將「大降價」！賓士2026 年Maybach EQS SUV 車型降價最多，降價高達2.3萬美元（約新台幣71.65萬）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕2026年伊始，豪華SUV買家就迎來了一個好消息，美媒報導，車商為應對需求降溫，和庫存過剩的問題，正在大幅下調SUV價格，而BMW iX等6款車，是今年年初為消費者提供折扣較大的豪華SUV，在6款中又以2026 年Maybach EQS SUV 車型降價最多，降價高達2.3萬美元（約新台幣71.65萬）。

《gobankingrates》報導，這些降價為那些一直夢想擁有豪華SUV，但此前因價格過高而望而卻步的買家創造了機會。以下是今年年初為消費者提供最大折扣的6款豪華SUV ​​。

BMW iX

根據凱利藍皮書報道，2026年BMW iX的起售價為7萬6325美元（約新台幣237.75萬），比目前在售的2025款車型便宜1.21萬美元（約新台幣37.69萬）。此次大幅降價主要得益於新增了1款入門級iX xDrive45車型，該車型擁有402馬力，並配備全輪驅動系統。此外，BMW還透過採用新的逆變器和容量略微增大的電池組，將全系車型的續航里程提升了約10%。

Mercedes-Maybach EQS SUV

根據EV Dances報道，賓士為2025年Maybach EQS 680 SUV 車型提供高達5萬美元（約新台幣155.75萬）的驚人折扣，價格從18萬美元（約新台幣560.7萬）降至13萬美元（約新台幣404.95萬）。作為同一項積極的促銷活動的一部分，2026 年Maybach EQS SUV 車型也砍了2.3萬美元（約新台幣71.65萬），這是今年賓士為重振低迷的電動車銷售所採取的力度最大的電動車降價措施之一。

這些優惠措施有助於經銷商在賓士推出下一代CLA和GLC電動車型（承諾在效率和設計方面有所提升）之前，重新調整價格預期。

賓士EQS SUV

標準版EQS SUV 車型正在進行大幅折扣促銷，使得追求空間的傳統高端買家更容易擁有豪華電動車。

EV Dances的數據顯示，賓士為EQS轎車和SUV車型提供優惠：直接購買可享1萬美元（約新台幣31.5萬）折扣，租賃可享1.05萬美元（約新台幣32.71萬）折扣。這些力度大的優惠旨在幫助經銷商在2026年稍後推出搭載全新技術的大改款車型之前，先出清第一代EQ的庫存。

有消息稱， 2026款EQS SUV的價格可能會比以往車型整體下降1萬至1.5萬美元（約新台幣46.73萬）。這些優惠措施反映出，隨著消費者對電動車的熱情逐漸降溫，賓士急於清理現有電動車庫存。

奧迪（Audi ）Q8

凱利藍皮書數據顯示，購買全新2026款奧迪Q8 55 quattro車型的消費者，最高可獲得5000美元（約新台幣15.58萬）的奧迪客戶獎勵金。這項優惠同時適用於2025款和2026款車型，讓消費者靈活選擇即將停產的舊款或現款車型。

根據Real Car Tips通報，2026款奧迪Q8車型在全國範圍內均有折扣，不同配置車型均比廠商建議零售價（MSRP）低1%至2%。隨著奧迪準備對其大型SUV進行以純電動為主導的全新設計，經銷商正將廠商優惠與自身折扣疊加使用。這些優惠組合為那些渴望擁有Q8動感轎跑造型、精緻內裝和強勁渦輪增壓性能的豪華車買家創造了絕佳機會。

凱迪拉克（Cadillac） Lyriq

隨著產量增加和美國豪華電動SUV市場競爭加劇，通用汽車正在下調Lyriq的定價。

據報道，由於競爭對手推出了續航里程更長的類似車型，Lyriq 目前的建議零售價預計將下調 2000 至 3000 美元（約新台幣6.23萬至9.35萬）。這項調整將使這款時尚的電動 SUV 在與老牌歐洲豪華品牌和新晉廠商的競爭中更具優勢。

Land Rover Range Rover Velar

Edmunds的定價數據顯示，入門級P250 S車型的售價為6萬1072美元（約新台幣192.38萬），比目前公佈的廠商建議零售價6萬2975美元（約新台幣196.17萬）低了1903美元（約新台幣5.93萬）。據報道，隨著中型豪華車市場競爭加劇，Velar的價格預計還會進一步下降。 2026款Velar將以全新的Autobiography車型取代去年的Dynamic HSE車型，Autobiography車型將提供更高級的真皮座椅和配置。

