期交所新春團拜 今年邁向成交量4億口目標

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日台股開紅盤，期交所也舉行新春團拜。董事長吳自心致詞時說，台股現貨市場站穩3萬點關卡，期貨市場則要挑戰交易量4億口的目標，期貨公會理事長詹正恩也期許，希望未來不只4億口、更要達到5億口目標，一致正向看期貨市場未來表現。

台灣期貨市場已連續6年交易量破3億口。根據期交所統計，去年總交易量達3.8億口，成交量連續6年突破3億口，日均量為157萬口。其中，因台股市場的AI、半導體交易熱絡，帶動個股期貨交易，股票期貨（含ETF期貨）日均量達3.1萬口。

吳自心期許，希望台灣期貨市場在期交所、期貨公會與相關單位同仁努力下，能夠達到期待已久的4億口目標，並持續穩健發展；詹正恩則說，期貨公會、期貨產業對期交所過去一年的業務支持表達感謝，相信今年交易量要突破4億口「沒有問題」，並希望能繼續努力，向5億口邁進，也讓證券期貨業的第一線從業人員有信心與戰鬥力。

