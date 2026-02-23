記憶體榮景推動韓股創新高 李在明趁勢推金融改革

南韓KOSPI指數已逼近6000點，主要是記憶體半導體產業持續繁榮。（（歐新社資料照））

〔財經頻道／綜合報導〕南韓綜合股價指數（KOSPI）今（23日）突破5900點大關，再創歷史新高。數據顯示，2025年全球51個主要國家或地區股市之中，表現最亮眼莫過於南韓股市。韓媒報導，2026年開年後迄今，南韓KOSPI指數已大幅上漲約30-38%，遠超多數主要市場表現。

中媒指出，南韓股市領漲全球的秘密武器，是韓國總統李在明憑藉早年炒股虧損的「散戶韭菜」經驗。據報導，李在明在30多歲時為一名交易新手，月復一月地交易虧損，這段被割韭菜的痛苦經歷，現今成為南韓政府推動金融改革的動力。

李在明自2025年6月上任以來推行了一系列激進改革，包括透過強化董事會問責、改革股利稅及打擊市場違規，改革扭轉了韓國人的財富觀念，使其從資產過度集中轉向金融投資，助推韓國股市大漲。

據報導，韓國人非常看重房地產投資，家庭資產中非金融資產（主要是房產）占比高達64.5%，為主要國家中最高，這源於長期以來的房產增值信仰及「全租房」制度韓國人的財富觀念。對此，KB Securities全球投資分析師Peter S. Kim表示，房地產相對金融資產的過度集中即將逆轉，這是未來十年韓國最深刻的趨勢之一。

摩根大通韓國股票策略主管Mixo Das指出，全球AI熱潮推動三星電子和SK海力士等韓國科技股上漲，改革很重要且確實有助於估值，但若說Kospi漲到5000僅因政府政策，可能誇大了影響。

韓媒指出，目前南韓KOSPI指數已逼近6000點，主要是記憶體半導體產業持續繁榮，及政府大力扶持股市（包括強制回購庫存股）的推動下，市場預期今年可望輕鬆突破7000點大關。

