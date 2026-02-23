普發現金領取率破九成五！官方示警別誤踩「這個」詐騙陷阱

據財政部官網資料顯示，普發現金1萬元發放作業截至115年2月8日止，領取率已達預估人數的95.55%。相關單位除提醒尚未領取的民眾把握期限儘速辦理外，亦呼籲提高警覺，慎防釣魚簡訊等詐騙手法。（AI示意圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕政府「普發現金1萬元」發放作業自去（114）年11月5日啟動以來，截至今（115）年2月8日止已超過2251萬人領取，占預估人數95.55%，相關單位提醒，領取期限至今年4月30日止，請尚未領取的民眾把握時間。

隨著領取截止期限將至，數位發展部（簡稱數發部）提醒民眾提高警覺，慎防不肖人士藉機行騙。數發部資安署指出，駭客常偽冒政府機關、金融機構或電商業者，利用補助發放、紅包通知或帳單催繳等議題發送釣魚簡訊或電子郵件，誘導民眾點擊連結並前往偽造網站輸入帳號密碼或其他敏感個資。

2025年間即曾發生不法分子透過假基地台設備發送「普發現金1萬元」釣魚簡訊案件，造成約15人受害、財損逾百萬元，民眾務必提高警覺。面對此類攻擊，資安署建議牢記「停、看、聽」三字口訣：

第一步「停」：遇到標榜優惠或具急迫性的訊息時，先冷靜，不要急於點擊連結。

第二步「看」：仔細檢視發送來源、網址內容及格式是否異常。

第三步「聽」：如無法判斷真偽，應透過官方網站、客服專線或政府正式公告查證，而非直接點擊簡訊內附連結。

此外，辨識假政府機關簡訊亦有簡易原則，請認明政府專屬短碼簡訊發送方為「111」。111僅限政府機關及公營事業申請使用，若簡訊號碼並非111，應提高警覺、審慎查證。

同時亦須留意，政府機關網站網址首段為「gov.tw」結尾，例如：https://moda.gov.tw/press/clarification/378#qaH3521。倘若僅在網址後段出現gov.tw字樣（如：https://shufabu6000.com/moda.gov.tw/），即非政府正式網站，切勿點擊或輸入個資。

