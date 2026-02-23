獨身擴散！2025年Q3全國1人1宅近260萬宅 創統計新高

2025年Q3全國設有戶籍宅內人口數分布，1人1宅數量近259.83萬宅、占比32.8%，雙雙創下統計以來新高。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕獨身現象擴散，每3.04宅就有1宅是獨身宅。全國設有戶籍住宅平均人口數已連3季不到3人，2025年第3季更僅有2.9人，創統計以來新低，進一步觀察全國設有戶籍宅內人口數分布，其中1人1宅情況自2025年第1季至第3季已連3季突破3成，且第3季1人1宅數量近259.83萬宅、占比32.8%，雙雙創下統計以來新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，單身宅數量增加是社會趨勢，反映單身人口的數量攀升，包括不婚不生或者老年單身這種狀況，另一方面也可能與房屋稅設籍等分戶狀況有關係。

1人1宅、2人1宅占比過半

根據內政部不動產資訊平台最新發布，2025年第3季全國設有戶籍宅數約804.8萬宅，其中高達259.83萬宅是1人1宅、占比高達32.8%，且2人1宅數量也有159.23萬宅、占比約19.79%，兩者合計宅數高達419.06萬宅、占全國比重達超過52%，房產業者分析，此現象似乎可以解讀為不婚不生、甚至獨身擴散現象，進而加劇少子化的情形。

進一步觀察22縣市1人1宅最新統計，其中有14個縣市占比逾3成，又以基隆市最高、約36.82%，第二則是宜蘭縣、約35.66%，第三為新北市、約35.16%，而且各縣市設有戶籍宅內平均人數，以基隆市最少、僅2.49人，第二則是新北市、約2.69人，而其它五都平均也不到3人。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，官方統計戶量直直落主要還是與社會結構變遷有關，不婚、不生、少子女化，以及超高齡化都衍生出獨身宅的數量、比率增高趨勢，尤其在經濟、醫療、社福等環境條件逐漸充實，也會進一步反饋、強化獨身宅擴散的動能。另外，稅制政策的規劃、執行，雖然不至於產生人口遷移或家庭結構重組，但一旦戶籍設立、時間限制成就了土增稅、房地合一稅、囤房稅等自用條件，甚至擴大與非自用住宅的交易所得稅、財產稅落差，就成了提升戶政的名目統計數量在獨身宅比率的加速度。

