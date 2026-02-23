關稅不確定性 證交所董座：免驚！台灣產業有強大韌性

證交所董事長林修銘在新春團拜後受訪表示，儘管面臨關稅不確定性，但看好台灣產業韌性。（圖:證交所提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕證券暨期貨業今早舉行新春團拜，證交所董事長林修銘表示，雖然未來仍面臨關稅不確定性等挑戰，可能對相關產業產生影響，但大致上來說，台灣75%的公司關稅優於主要競爭者。因此，儘管有挑戰，但他對產業仍有信心，並期待金馬年的表現會比去年更好。

林修銘說，他相信台灣產業的韌性，這種韌性是在過去幾年的風雨中磨練出來的，並將在未來的挑戰中持續發揮。過去台灣展現了讓世界刮目相看的成績，面對未來的變化，產業會更加謹慎，但也對這份韌性實力充滿信心。

他對今年台股持續抱著高度期待，他說看到上市公司去年的成績單，以及關稅談判完成最後階段，這顯示了台灣在AI與半導體供應鏈中的重要性，台灣與美國之間已建立緊密的合作夥伴關係。

至於證交所將秉持新年新局精神，建構更具競爭力與國際吸引力的資本市場環境，在業務推廣上，將以「提升企業價值」、「升級創新板制度」、「深化商品創新」及「鏈結國際發展」四大面向，攜手市場參與者共創新高峰，加速配合政策共同推動臺灣邁向亞洲資產管理中心的願景。

