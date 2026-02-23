櫃買新春團拜 董座簡立忠：股債持續前進

櫃買中心今日舉行新春團拜。圖左二為董事長簡立忠，右二為總經理陳麗卿。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日台股開紅盤，櫃買中心舉行新春團拜，董事長簡立忠致詞時指出，今年櫃買要努力衝刺，包含認真輔導優質公司掛牌、也規劃債券五年期規劃；過年期間美國關稅變動，簡也說，已關心ICT、傳統產業狀況，將持續輔導上櫃公司持續創新精進。

儘管農曆春節假期間國際局勢持續變動，不過今日加權指數、櫃檯指數同步向上。近11時10分，櫃檯指數上漲6.77點或2.27%，暫報304.48點，成交量約1200億元。

近日因美國最高法院判決美國總統川普的全球性關稅無效，川普隨即公布將對各國實施10%進口關稅，後又提升至15%，使全球經濟再次陷入動盪。簡立忠表示，櫃買近日已關心產業狀況，並輔導上櫃公司不斷創新，以跟上產業發展的腳步。

針對櫃買的股債雙核心，簡立忠說，今年將持續輔導優質公司上櫃，並協助興櫃、創櫃板公司，以繁榮我國新創產業；在債券部分，已提出五年債券市場發展規劃案，希望與主管機關、產業共同努力，讓國內債券市場更完整、有活力。

