台灣Costco贏在哪？「靠14間門市大贏家樂福」 網友有話要說

消費者喜歡到量販店採買所需用品。示意圖。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣量販市場競爭火熱，1名網友指出，台灣目前家樂福門市數量遠多於好市多（Costco），但好市多的營收表現卻更為亮眼，讓他相當好奇：「為何消費者寧願跑遠也要去好市多購物？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

原PO在PTT以「家樂福是哪點輸好市多？」為題，指出台灣家樂福300多間、好市多14間而已，以總營收來看，家樂福只有900多億（據統計年營收約840億元），反觀好市多卻能達到1400億。

原PO表示，若沒有好市多競爭，家樂福或許早已穩坐龍頭寶座，好奇為何大家都願意大老遠跑去好市多補貨？不理解家樂福到底輸在哪裡？

貼文一出後，不少網友列出出好市多的優點，表示「好市多有停車位，有特色熟食，有很多舶來品」、「商用來說Costco是真的比較划」、「光牛奶就輸科特蘭一截了」、「黑五在好市多隨便買個電器，就賺1-2年的會費了」、「無條件退貨，開過用過都可退」、「以量/價制勝吧，好市多份量都比較大」。

不過，也有一些網友指出，「家樂福也是有優點的啦，至少沒什人不擠，結帳不用排隊，挑東西沒人在旁防礙」、「我比較常逛家樂福，吃飯、理髮，順便買零嘴」、「我喜歡現在的家樂福氛圍」、「家樂福有些東西還比好市多便宜」、「家樂福有很多進口商品逛起來很新鮮」、、「下班去買個水果，誰跟你去好市多？好市多是有計畫要大採購才會去」。

