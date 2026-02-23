好市多美食廣場的披薩為何與科克蘭冷凍味道完全不同？外媒揭背後原因。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕你曾經買過好市多（Costco）科克蘭（Kirkland Signature）冷凍披薩，滿心期待它能像美食廣場的披薩一樣好吃，然味道卻完全不一樣，外媒表示，除了美食廣場的披薩餅底明顯更厚，起司和醬料也更多，烤箱的溫度也是重要原因之一，由於Costco的商用烤箱烘烤披薩的溫度遠高於家用烤箱，因此烤出來的餅底更酥脆、更蓬鬆。

《chowhound》報導，社群媒體上的普遍共識是：Kirkland Signature冷凍披薩和Costco美食廣場的新鮮披薩味道截然不同。1位Reddit用戶 甚至指出，美食廣場的披薩餅底明顯更厚，起司和醬料也更多。大多數人都認為新鮮出爐的披薩更好吃。

新鮮披薩的製作原料通常與冷凍披薩不同（不過好市多的披薩原料清單並不公開，所以很難判斷）。好市多美食廣場的披薩每天新鮮製作，麵團由Lamonica品牌提供。至於配料，我們知道好市多美食廣場的披薩上放了大量的起司。一些顧客猜測可能是馬蘇里拉起司、普羅臥乾酪或帕瑪森起司3種的混合。

2011年Costco Connection雜誌報導稱，該品牌披薩80%的起司是馬蘇里拉起司和普羅臥龍起司的混合，剩餘20%是帕瑪森起司。該雜誌也指出，Kirkland Signature冷凍披薩的尺寸和配料與Costco品牌披薩有所不同。目前，Costco網站上 列出的Kirkland Signature冷凍披薩的配料為馬蘇里拉起司、普羅臥龍起司以及帕瑪森起司和羅馬諾起司的混合。

報導進一步指出，Costco美食廣場的披薩和Kirkland Signature的披薩味道不同的另1個原因是它們使用的烤箱不同。Costco的商用烤箱烘烤披薩的溫度遠高於家用烤箱，因此烤出來的餅底更酥脆、更蓬鬆。冷凍披薩通常在較低的溫度下烘烤更長時間，味道自然無法與新鮮出爐的披薩相提並論。

新鮮披薩麵團往往蓬鬆柔軟，而冷凍披薩麵團則往往比較緊實有嚼勁。新鮮披薩麵團含有活性酵母，而冷凍麵團會形成冰晶，破壞麵團中的麵筋，導致麵團體積縮小、口感變乾。此外，新鮮麵團還能讓餡料充分融合，而不是像冷凍麵團一樣，餡料只是附著在較硬的冷凍麵團表面。

