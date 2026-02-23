沒技能也能年薪百萬？專家解密 : 履歷上「意外3行」才是真正關鍵！

日本一名在外商工作的上班族，透過輕轉職的策略，在7次轉職中將收入提升至6倍。（（擷取自社群平台））

〔財經頻道／綜合報導〕多數人都曾動過轉職的念頭，但卻害怕失敗風險、找不到真正想做的事，不安和猶豫導致遲遲踏不出第一步。日媒報導，一位在外商工作的上班族Choco沒有背景、沒有專業證照、英語也不流利，卻透過7次轉職，將年收入提升到原本的6倍，同時兼顧薪資與滿意度，她的成功關鍵策略是「輕轉職」。

Choco指出，當履歷上出現3行來自不同產業或職能的經歷，招聘者看到的不是「經歷分散」，而是「能橫跨多領域溝通整合的人才」，這種能打通產業之間界線的能力，本身就是稀缺，而「輕轉職」正是打造這種通才型稀缺性的有效方式。

她強調，許多人想轉職的理由各不相同，但轉職這件事不必搞得像在進行人生豪賭，而是每天稍微想一點、慢慢布局，反而更容易成功。

據報導，很多人以為年收入是取決於能力與專業，但其實更關鍵的是你坐在什麼「價碼」的椅子上。也就是說，決定收入的往往不是你有多努力，而是你是否佔據了高價值的位置，而能坐上高價椅子的人有一個共通點：稀缺。

但提到稀缺，多數人第一反應是精進專業、磨練技能，成為某個領域的頂尖高手。這當然是一條路，但並不是唯一的條件。想達到年薪千萬，還有另一種方式，那就是透過「輕轉職」創造屬於自己的稀缺性。

所謂稀缺，大致可分為3種類型。第1種是專家型，在單一領域達到極深的專業水準；第2種是利基型，在某個非常小眾的領域做到無可取代；第3種則是通才型，其單項能力或許只是中上，但透過多種能力的組合，就能形成整體競爭力。

專家指出，前兩種類型比較容易理解，但真正被低估的，往往是第3種。

報導指出，通才型並不是樣樣普通，而是具備跨領域整合能力的人。每項技能可能只有70%的水準，但當這些技能被有策略地組合起來，就能一人橫跨多個領域，成為橋樑角色。這種「跨界整合者」的價值，在組織中往往極高。

例如，同時具備英語、IT與會計背景的人，可能成為全球科技企業的財務長候選人；結合行銷、數據分析與工程能力的人，可能擔任成長型企業的數位行銷負責人；若擁有顧問經驗、事業開發能力與財務素養，則可能在創投或私募基金領域發展。

當履歷上出現三行來自不同產業或職能的經歷，招聘者看到的是能橫跨多領域溝通整合的人才，這種能打通產業之間界線的能力，可透過「輕轉職」累積。透過多次有策略的轉換，每一次都累積一塊七成實力的專業拼圖，最終形成難以複製的組合優勢。

