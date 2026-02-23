勞斯萊斯擬啟動638億元股票回購計畫 提振投資人信心

勞斯萊斯（Rolls Royce）預計將於本週四（26日）公布年度財報時，同步宣布啟動新一輪股票回購計畫。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《天空新聞（Sky News）》報導，英國飛機引擎製造商「勞斯萊斯（Rolls Royce）」預計將於本週四（26日）公布年度財報時，同步宣布啟動新一輪股票回購計畫，規模最高可達15億英鎊（約新台幣638.6億元）。此舉將使公司對股東的資金回饋總額超過10億英鎊（約新台幣425.7億元），凸顯其創紀錄的獲利表現與轉型成效。

報導指出，這項資本返還措施，加上公司的期末股息，將進一步強化勞斯萊斯強勁的自由現金流表現。要知道，在新冠疫情期間，勞斯萊斯曾一度陷入嚴峻困境，甚至對公司存續前景感到憂慮。但在執行長埃爾金比奇（Tufan Erginbilgic）主導改革下，勞斯萊斯營運表現與市場評價明顯改善。目前勞斯萊斯公司市值已突破1120億英鎊（約新台幣4.76兆元），股價在過去1年翻倍上漲。

報導也提到，勞斯萊斯去年此時宣布10億英鎊股票回購計畫，為2014年以來首次恢復回購。當年勞斯萊斯因出售能源業務予Siemens而擁有充裕現金。但在2015年，由於財務壓力升高，時任執行長伊斯特（Warren East）決定暫停回購計畫。

勞斯萊斯去年7月上調全年獲利預期，根據最新財測顯示，預估公司基礎營業利潤可達31億至32億英鎊（約新台幣1319.9億元至1362.5億元），顯示獲利能力持續增強。

勞斯萊斯財務長麥卡比（Helen McCabe）去年夏天表示，公司在規劃資本配置時，會在維持資產負債表穩健與推動成長投資、回饋股東之間取得平衡，而股票回購始終是可運用的工具之一。

此外，《Sky News》日前披露，隨著公司表現回溫，埃爾金比奇有望因薪酬制度改革而獲得數百萬英鎊的加薪。

