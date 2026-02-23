焦點股》記憶體旺 旺宏、華邦電盤中漲停

南亞科總經理李培瑛（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠於台股封關期間，國際記憶體大廠股價大漲，記憶體廠旺宏（2337）今股價突破百元關卡，盤中飆漲停達108元，創歷史新高價，截至9點51分，股價來到107.5元，上漲9元，成交量逾9.6萬張，連4漲、累計漲幅超過三成；華邦電（2344）也一度漲停達116元，上漲10.5元，成交量8.74萬張；南亞科（2408）也強漲，最高達298.5元，成交量逾4.4萬張。

旺宏今年營運可望轉虧為盈，元月營收反映漲價效益，達30.17億元，月增14.6%、年增51.4%，創近39個月新高。受惠NAND、NOR快閃記憶體緊缺，尤其三星退出MLC NAND快閃記憶體生產行列，致使缺貨嚴重，帶動價格上漲，旺宏預計今年增加12吋月產能1萬片，彈性調配生產NAND快閃記憶體、NOR快閃記憶體等不同產品，並拚良率上升。

華邦電去年全年每股稅後盈餘0.88元，順利轉虧為盈，創近三年新高。華邦電預估DRAM缺貨將持續，今年記憶體價格將逐季上漲，加上下半年有新產能開出，公司營收與獲利將持續向上。華邦電積極進行產能擴充，台中廠擴充NOR／NAND快閃記憶體產能，月增1萬片，預計第三季投片與產出，快閃記憶體全年位元出貨年增約30%~40%，高雄廠預期今年DRAM的出貨量將倍增，第二季漲價幅度跟第一季差不多。

DRAM廠南亞科去年也已全年轉虧為盈，稅後淨利66.03億元，每股稅後盈餘為2.13元。今年因市場供給增加有限，DRAM將持續供不應求，多種產品預期將持續缺貨，南亞科第一季報價續漲，獲利還會上升，整體需求展望偏正向，預期全年表現「還不錯」。今年資本支出預計約5百億元，新廠約2027年初裝機、第2季底展開生產，預計2028年上半年月產能約2萬片，產品涵蓋DDR4、DDR5及低功耗DDR5、客製化產品。

