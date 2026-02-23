億光開春「大吉」 在美向首爾半導體興訟

億光強調，公司不斷投入及擴充技術、產品的研發、製造及設計的能力，加深智慧財產權的佈局，以強化產品的競爭力。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED大廠億光（2393）開春「大吉」，管理層今天指出，公司已於2月13日向美國德州東區聯邦地方法院馬歇爾分院（District Court for the Eastern District of Texas Marshall Division）興訟，對LED電子零件製造商首爾半導體（SSC）所銷售的特定車用LED產品提起專利侵權訴訟。

億光聲明，首爾半導體銷售的「WICOP HF」系列車用LED產品、高功率LED涉及侵害公司美國專利，例如車用LED產品使用億光美國覆晶專利「US 7,554,126」技術。該專利不僅可用於車用LED產品，更可涵蓋照明、燈絲、UVC、車用LED 、CSP、背光、閃光燈、Mini與Micro LED等多個領域。

億光觀察，公司的「US 7,554,126」專利，公司在美國、日本、中國等地皆擁有專利，此次主張專利權的做法，主要的目的是為了保護創新研發成果，並且鼓勵產業發展；針對市場上不法的侵權行為，億光必要時將採取法律行動，絕不寬貸，以捍衛億光尊重智慧財產權之一貫立場。

億光強調，公司不斷投入及擴充技術、產品的研發、製造及設計的能力，加深智慧財產權的佈局，以強化產品的競爭力。集團目前已取得美、中、日、歐、韓及台等地區多件關鍵專利，將持續提供客戶優質的服務以及產品。

