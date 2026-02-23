焦點股》穩懋:光通訊、低軌衛星 成長雙引擎

營運轉型見效、目標價上修，穩懋股價直衝漲停。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕砷化鎵晶圓代工大廠穩懋（3105）農曆年前舉行法說會，雖然因春節工作天數減少影響，預估今年首季營收雖較去年第四季微幅下滑，不過，看好光通訊、低軌衛星雙引擎持續發酵，券商報告也陸續將穩懋目標價上修至300元不等，帶動穩懋今日開盤後股價直奔漲停270.5元，截至9:46分爆出3.1萬張成交量，漲停委買張數逾1千張。

穩懋表示，雖然去年營收下滑，不過產品組合已明顯轉向，營運重心從日漸成熟的智慧型手機往航太、基礎設施等應用及AI資料中心挪移，而這兩項是含金量及技術門檻較高的產業，也正是穩懋技術長期投入資源發展的強項。

法人最新報告則指出，穩懋去年第四季營收、獲利優於預期，將穩懋今年每股稅後盈餘（EPS）3.77元上修至4.93元，同時，考量半導體本業獲利重回成長，且LEO（低軌衛星）專案長期趨勢明確，光通訊傳輸有望於今年小幅挹注，優化產品結構，研究部維持「買進」投資建議，目標價292元。

