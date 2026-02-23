焦點股》致茂：開紅盤大漲 創歷史新天價

展望2026年，致茂預計陸續進行新一代AI GPU與ASIC專案。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕半導體量測廠致茂（2360）受惠於馬年開紅盤行情，加上市場預期該公司週三（25日）在桃園召開的實體法說會將釋出利多，看好AI應用將持續推升電源測試設備需求，且智慧電表與半導體技術的資本支出循環亦可望帶來新一波機會，帶動致茂今日早盤股價觸及漲停1155元，創歷史新天價，截至上午9時35分暫報漲停價1155元，成交量2033張。

致茂今年1月營收38.26億元，月增4.9%、年增72.1%，創歷史單月新高，主要受惠於AI相關設備需求升溫，尤其是AI伺服器電源測試設備，以及車用系統級測試設備（SLT handler）需求增長所帶動，顯示電力測試及半導體領域仍有強勁的業務動能。

請繼續往下閱讀...

展望2026年，致茂預計陸續進行新一代AI GPU（圖形處理器）與ASIC（特殊積體電路晶片）專案，可望從下半年進入量產，進一步支撐SLT handler以及量測設備業務成長。公司亦規劃提升交期與技術能力，以因應新架構產品導入及客戶擴張需求，整體營運前景維持正向。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法