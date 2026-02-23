焦點股》國巨*：村田擬調漲最先進MLCC價格 直奔漲停

村田擬調漲先進MLCC價格，國巨*股價直奔漲停。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕外媒報導，被動元件大廠日本村田內部已考慮調高旗下最先進的積層陶瓷電容器（MLCC）價格之故，再加上台股休假期間，村田股價大漲約1成，今日開盤國內被動元件一哥國巨*（2327）、二哥華新科（2492）股價直奔漲停，國巨*來到281.5元，截至9:15分為止，成交量爆出2.6萬張、漲停委買張數約3700張。

外媒指出，村田社長中島規巨接受採訪時指出，內部已經針對調漲價格展開討論，希望在3月底前做出是否漲價的決定，因AI伺服器元件的詢問量已達村田產能的兩倍，預估AI資本支出熱潮至少可持續3年；市場同時傳出，全球第二大廠三星電機擬自4月起調漲MLCC價格，漲幅將達雙位數。

除國巨*、華新科直奔漲停外，包括九豪（6127）、光頡（3624）、鈞寶（6155）、華容（5328）也都直衝漲停，被動元件全面紅通通；法人分析，2月以來三大法人對國巨*都呈現賣超，外資賣超達6349張、投信賣超逾1萬張、自營商賣超逾千張，目前被動元件族群股價雖處於較低的水準，但值得思考的是，村田漲價的產品是針對最先進的MLCC產品，並非全面性調漲，投資人不要一看到「漲價」就一頭熱。

