焦點股》台達電：馬年開紅盤大吉 衝歷史新天價

本土法人預估，台達電今年營收與獲利仍將維持成長趨勢。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）適逢農曆馬年開紅盤行情，加上市場預期本週四（26日）法說會可望釋出利多，帶動台達電開盤股價大漲，早盤一度創下歷史新天價1340元，截至上午9時14分暫報1335元，漲幅5.95%，成交量5481張。

本土法人分析，台達電為AI伺服器電源解決方案主要供應商，隨著雲端服務供應商（CSP）持續擴建AI基礎建設，電源系統需求穩定成長，成為近年營運表現的重要支撐。台達電冷卻分配單元（CDU）自2025年第四季開始小量出貨，預期今年將成為新的成長動能，且側掛式冷卻系統（Sidecar）市場需求仍持續擴大，有助於支撐營收規模擴張。

短期營運方面，法人預估，受工作天數減少與季節性因素影響，台達電第一季營收將較前一季小幅下滑，但AI相關需求維持穩健，整體淡季影響有限。展望後續，由於AI伺服器電源與水冷產品持續放量，台達電今年營收與獲利仍將維持成長趨勢，看好AI基礎建設已由題材階段，逐步轉為穩定貢獻獲利的核心動能。

