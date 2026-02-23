自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》台達電：馬年開紅盤大吉 衝歷史新天價

2026/02/23 09:26

本土法人預估，台達電今年營收與獲利仍將維持成長趨勢。（資料照）本土法人預估，台達電今年營收與獲利仍將維持成長趨勢。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）適逢農曆馬年開紅盤行情，加上市場預期本週四（26日）法說會可望釋出利多，帶動台達電開盤股價大漲，早盤一度創下歷史新天價1340元，截至上午9時14分暫報1335元，漲幅5.95%，成交量5481張。

本土法人分析，台達電為AI伺服器電源解決方案主要供應商，隨著雲端服務供應商（CSP）持續擴建AI基礎建設，電源系統需求穩定成長，成為近年營運表現的重要支撐。台達電冷卻分配單元（CDU）自2025年第四季開始小量出貨，預期今年將成為新的成長動能，且側掛式冷卻系統（Sidecar）市場需求仍持續擴大，有助於支撐營收規模擴張。

短期營運方面，法人預估，受工作天數減少與季節性因素影響，台達電第一季營收將較前一季小幅下滑，但AI相關需求維持穩健，整體淡季影響有限。展望後續，由於AI伺服器電源與水冷產品持續放量，台達電今年營收與獲利仍將維持成長趨勢，看好AI基礎建設已由題材階段，逐步轉為穩定貢獻獲利的核心動能。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財