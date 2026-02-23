台積電迎接AI大爆發，台灣投資建廠「馬力全開」。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕馬年開工，台積電（2330）受惠AI對先進製程與先進封裝產能供不應求，在台灣投資建廠「馬力全開」，半導體供應鏈估計，台積電馬年在北中南三大科學園區建廠中或將動土興建共達10座之多。台積電先進製程獨霸全球，雖加碼投資美國，但美國建廠時程緩慢，供應鏈預期台灣仍是台積電先進製程與先進封裝主要投資量產的重心。

台積電位於竹科寶山晶圓20廠正進行P3、P4廠土建工程，這兩座12吋廠將作為2奈米以下的新世代製程量產基地；中科晶圓25廠將是1.4奈米先進製程生產基地，計畫興建4座廠，去年底已動工基樁工程，2027年底可望展開風險性試產，2028年下半年正式量產。

請繼續往下閱讀...

南科是台積電在台灣大投資擴產的重心，位於高雄楠梓的晶圓22廠是台積電2奈米製程的量產重鎮，P1廠於去年下半年量產，P2廠已完成設備裝機、進入試產，P3廠建築結構已大致就緒，P4廠、P5廠陸續動工興建。預期P1至P5廠可望於2027年第四季全面營運，2奈米聚落進展比預期快。

因應2奈米需求大爆發，台積電擬在台南特定區A區增加投資建2奈米廠，P1廠若四月環評通過，可望五月開始動工建廠，不過，供應鏈廠商認為，台南特定區目前屬於台南市政府管轄的範圍，市政府行政效率對建廠時程較會有變數。

此外，南科三期也有二座CoWoS封裝廠待興建，嘉義園區先進封裝新廠也可望開始動工，屏東科學園區的半導體供應鏈傳出預計年中將動工建廠。 台積電擴產需求旺，預期帶動廠務工程今年營運也將續成長。

美國聯邦最高法院日前裁定總統川普不得依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵關稅後，面對高等法院裁定對等關稅無效後，川普宣布改採《1974年貿易法》第122條對全球課徵為期150天的10%暫時性關稅，市場評估此對半導體等產業影響有限。台積電先進製程獨霸全球，雖加碼投資美國，但美國建廠時程緩慢，供應鏈預期台灣仍是台積電先進製程與先進封裝主要投資量產的重心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法