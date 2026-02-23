金馬年開紅盤》台積電登1935元、指數衝34212點 雙雙創新猷

金馬年開紅盤台積電登1935元、指數衝34212點，雙雙創新猷。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國最高法院20日裁定，總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效，台股金馬年開紅盤在南亞科、華邦電、力積電、南電、景碩、欣興等電子股開盤大漲，指數開高漲57.31點，以33663.02點開出，在記憶體、ABF載板、矽智財、光電等電子股開盤勁揚，加上金融與傳產也普遍走揚下，指數開高走高，在台積電買盤進場，股價翻紅來到1935元，再刷天價，指數漲也跟著漲逾600點，來到34212點，再創新高。

美國最高法院週五（20日）裁定川普總統的關稅政策無效，美股4大指數上週五應聲上漲，台積電ADR大漲2.82%，收370.54美元。

美股上週五4大指數表現：

道瓊工業指數上漲230.81點，或0.47%，收在49625.97點。

那斯達克指數上漲203.34點，或0.90%，收22886.07點。

標準普爾500指數漲47.62點，或0.69%，收6909.51點。

費城半導體指數揚升87.11點，或1.07%，收8260.414點。

