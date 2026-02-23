1年少繳1萬多！不用同戶籍也能申請免汽車牌照稅

雲林縣稅務局提醒，財政部身心障礙者免使用牌照稅放寬條件，符合資格者可儘速申請。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕新制上路，每年最高可省1萬1230元！無駕照身心障礙者免徵使用牌照稅新制放寬條件，二親等以內親屬不用與身心障礙者同戶籍也能申請免使用牌照稅，即日起開放申請。

雲林縣稅務局指出，使用牌照稅法原規定，因身心障礙情況致無駕駛執照的身心障礙者，二親等以內親屬車主供該身心障礙者使用的車輛，必須車主與身心障礙者同一「戶籍地址」，才能申請免徵使用牌照稅，但考量身心障礙者可能由非同一戶籍的親屬照顧並使用車輛，為保障身心障礙者需求，財政部重新修正並於1月28日公布。

稅務局表示，修正後只要「車籍地址」與無駕照身心障礙者戶籍地址相同，且車輛實際供其使用，即可申請免徵使用牌照稅，每一身心障礙者以1輛為限。

稅務局強調，免徵金額維持汽缸排氣量2400CC車輛的稅額1萬1230元為限，超過部份仍依規定課稅，另使用牌照稅是按日計徵，符合新修正規定的車主，可儘速向車籍所在的地方稅捐稽徵機關提出申請，越早申請越早享免稅優惠，提醒符合新規定民眾把握新制上路時機，儘速辦理，以免權益睡著，相關使用牌照稅問題，可撥打0800-000321、0800-556969洽詢。

