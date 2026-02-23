記憶體庫存只剩4週 SK海力士：今年沒人能完全拿到貨

身為記憶體供應端的SK海力士，傳出自身庫存僅剩4週，今年記憶體產品價格將持續上漲。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著2026年記憶體HBM產能售罄，標準型DRAM的極度短缺正大幅提升供應商議價權，產業鏈已開啟長期合約談判，以鎖定未來供應。韓國記憶體大廠SK海力士在高盛電話會上釋放強烈訊號，記憶體產業供需緊張程度已達到近年來的高點，產業話語權已向賣方轉移。

據報導，SK海力士指出，目前庫存降至「極低水位」，包括DRAM及NAND庫存僅剩約4週，今年沒有任何一家客戶能完全滿足需求。受AI真實需求驅動及無塵室空間受限影響，今年記憶體產品價格將持續上漲。

在2月20日舉行的虛擬投資者會議上，SK海力士向高盛透露了記憶體市場的最新動態，並指出記憶體價格上漲的背後核心邏輯，主要是供給端的剛性約束，因受限於無塵室（Clean room）空間的不足，記憶體產業供應成長受到實體限制。

對於市場擔憂的「重複下單」（Double-booking）風險，SK海力士直言，現在全行業都是缺貨狀態，這點客戶非常清楚，倘若短期內記憶體產能無法增加，重複下單並不會帶來更多分配量，反而只會進一步推高價格，因此清楚重複下單是無用的策略。

SK海力士也透露，2026年HBM產能已售罄，標準型DRAM短缺成新籌碼。這意味著，未來2年高階記憶體供應已被主要客戶鎖定。在HBM產能被大量占用之下，標準型DRAM供給進一步被擠壓，形成「結構性短缺」。這種產能排擠效應正大幅提升供應商議價能力，也迫使下游客戶轉向簽訂長期合約，以確保未來穩定供貨。

海力士坦言，目前的生產計劃很難在2026年對HBM和標準型DRAM的產線進行有意義的調整，但這種僵局反而為公司未來帶來利多，主要是目前標準型DRAM供需極度緊張（Tight S/D），這種局勢將可在談判桌上贏得更多籌碼，為2027年的HBM業務帶來更優惠的條款。

