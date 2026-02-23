川普關稅大轉彎 ! FT點名對「2國」最有利、英國成最慘苦主

美國最高法院裁定關稅非法，川普再宣布，對全球商品課徵15%的統一關稅。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國最高法院裁定川普先前徵收的稅款無效後，包括英國、歐盟和日本在內的美國盟友受到最大的衝擊。《金融時報》指出，川普隨後推出全新「全球統一關稅」政策，對本被白宮猛烈批評、甚至遭到特別關稅打擊的中國與巴西，反而成為最大受益者，全球貿易版圖再度出現戲劇性翻轉。

數據分析顯示，這項新措施對他過去最嚴厲批評的國家最為有利，包括中國與巴西。獨立貿易監測機構 Global Trade Alert研究指出，巴西平均關稅稅率降幅最大，下滑13.6個百分點；中國則下降7.1個百分點，而在這波統一關稅下，最大輸家則是英國，平均稅率將上升2.1個百分點。

相反地，英國、歐盟與日本等美國長期盟友，將承受新關稅帶來的最大衝擊。這項新措施是在最高法院裁定川普先前大部分貿易政策違法後推出的。

據報導，川普本依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對貿易夥伴加徵關稅，但法院多數意見推翻了這些措施。在判決公布後，川普表示將以全面性10%關稅取代IEEPA關稅，並在週六進一步提高至15%。該措施預計週二生效，但僅有效150天，之後需經國會進一步授權。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）指出，雖然政府已不再擁有IEEPA所賦予的彈性，但仍將透過調查，在有正當理由的情況下實施關稅，確保現行關稅計畫延續，並與多國對口官員就既有協議進行溝通、包括歐盟在內，沒有任何貿易夥伴表示協議作廢。據報導，目前尚無國家表示退出協議，正在持續觀望情勢發展。

他強調，川普將全球稅率從10%提高至15%，是因為「情勢的急迫性要求他動用全部權力」。但新關稅制度不會影響川普即將與中國國家主席習近平的會晤，主因是雙邊會談目的在於維持穩定，確保中國履行協議，購買美國農產品與波音客機，並向美國提供所需的稀土資源。

經濟學家佛里茲（Johannes Fritz）指出，包括中國、巴西、墨西哥與加拿大等曾遭白宮強烈批評、並被IEEPA特別行政命令加徵關稅的國家，如今關稅降幅最大。而亞洲製造業國家，例如越南、泰國與馬來西亞也將受惠於新制度，該國的成衣、家具、玩具與塑膠等製造產業預計表現突出。

Fritz 指出，目前所有關稅的未來充滿不確定性。政府已表態將依據1974年法案第301條款推出額外國別措施。由於現行制度僅維持150天，未來貿易政策等同重新開局。美國已對巴西與中國啟動301條款調查。

由於鋼鐵、鋁與汽車等產品仍受其他關稅約束，而這些產業正是英國與歐盟出口結構的核心，因此新制度對美國主要盟友衝擊尤深。

歐洲執委會指出，目前情勢不利於實現雙方協議中所強調的「公平、平衡與互利」跨大西洋貿易與投資關係，並強調身為美國最大貿易夥伴，歐盟期待美方履行承諾。雖然部分出口商承受關稅衝擊，但多數成本最終由美國進口商與消費者承擔。

在這波統一關稅下，最大輸家是英國，原先成功爭取多數商品10%關稅，如今平均稅率上升2.1個百分點。歐盟雖談成15%稅率，但整體平均仍增加0.8個百分點，其中義大利與法國在約1100項豁免產品納入計算後，曝險程度最高。

