黃金將變「極度稀缺」 ? 瑞銀揭原因 長線將直奔6200美元

當不確定性成為常態，黃金成為新一輪資本重估的核心資產。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕瑞銀在最新《全球觀點》報告中投下震撼彈，對大宗商品市場釋出了極具震撼力的預測，正式將黃金的長期目標價大幅上調至每盎司6200美元。據報導，瑞銀直言，黃金將走向「極度稀缺」時代，將長期目標價一口氣上調的背後意味著，這不只是小幅修正，而是對全球資產配置邏輯的重大重估。

根據分析，到2028年全球將有80座金礦陸續耗盡產能，新礦開發進度明顯落後，難以滿足亞洲珠寶市場與各國央行的強勁需求。瑞銀認為，當供應增長停滯、需求卻持續擴張，黃金的稀缺性將不再只是理論推演，而是市場現實。

在報告中，首先是中東局勢急遽升溫成為引爆點。瑞銀指出，美國在該區域進行大規模軍事集結，規模遠超以往，顯示其正為與伊朗的長期衝突預作準備。這種高強度部署不僅推升油價，也迅速點燃全球市場的避險情緒。資金在不確定性升高之際，往往尋找能夠對抗系統性風險的資產，而黃金自然成為首選。

雖然歷史經驗顯示單一地緣政治事件的影響未必長久，但當部署規模達到足以改變市場預期的程度時，資本流向就會出現劇烈轉折。當前的局勢，正處於這樣的臨界點。

據報導，因美伊緊張局勢升級，國際金銀價格齊漲逾2%。國際黃金與白銀價格在今（23日） 強勢衝高，現貨黃金（XAUUSDOZ） 漲0.67%、至每盎司5145.5 美元，一度漲高至 5172.31 美元，現貨白銀 （XAGUSDOZ） 漲逾2.5%、至87美元以上。

在宏觀層面，聯準會即將展開的寬鬆週期為金價提供了強大助力。隨著降息預期升溫，美國實質利率走低、美元轉弱，持有不孳息資產的機會成本明顯下降。當現金與債券的吸引力減弱，黃金的配置價值自然水漲船高。

需求面已出現歷史級擴張。瑞銀指出，在全球央行持續增持與投資需求升溫的雙重推動下，2025年全球黃金需求首度突破5000公噸、刷新紀錄。在需求狂熱背後，供給卻面臨結構性瓶頸。

根據分析，到2028年全球將有80座金礦陸續耗盡產能，新礦開發進度明顯落後，難以滿足亞洲珠寶市場與各國央行的強勁需求。有鑑於市場供需恐失衡，瑞銀建議投資人於多元資產配置中維持黃金部位，以對沖當前交織的經濟與地緣政治風險。

瑞銀對當前地緣政治與宏觀經濟風險的深層憂慮，黃金不再只是傳統避險資產，而是在動盪年代中，重新被賦予戰略性核心地位。

