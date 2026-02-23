「耐操又便宜」！老技師點名這5款二手車值得買 Honda這2款上榜

「耐操又便宜」！老技師點名這5款二手車值得買。（業者提供，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著新車價格越來越貴，若不想荷包大失血，不妨考慮二手車，專家表示，Honda Accord、Toyota Corolla等5款車，不僅耐操還便宜，相當適合預算在1.5萬美元（約新台幣46.73萬）以下的購車族。

《gobankingrates》報導，JustAnswer汽車專家兼機械師派爾（Chris Pyle）建議，在購買二手車時不要只看外觀，耐用、可靠性更重要，而以下5款車，對預算有限者，是值得列入購買名單。

1. 2018年本田（Honda） Accord

擁有20多年經驗的認證技師派爾（Chris Pyle）表示，Accord是1款很棒的車，行駛里程輕鬆超過15萬英里（約24.15萬公里）。

不過，在購買這輛車或任何其他二手車型之前，您一定要做好盡職調查。「購買二手車時，需要進行徹底的檢查，從上到下，從裡到外，尤其要對引擎和變速箱進行多項檢查」。

2. 2021年Honda Civic

派爾也喜歡二手Civic，他說這款車品質好，經久耐用，由於Civic 的保值率很高，所以要想以低於1萬5000美元的價格買到心儀的二手車，可能需要選擇車齡較長或里程數較高的車型。

汽車行業專家、來自AutoInsurance.org的穆森（Melanie Musson）也將Civic列入了她推薦的二手車購買清單，因為它的可靠性和耐用性都非常出色。她指出，Civic的行駛里程達到30萬英里（約48.3萬公里）的機率遠高於許多其他同類車型。

3. 2023年豐田（Toyota） Corolla

如果你更傾向於駕駛豐田而不是本田，派爾對豐田Corolla讚不絕口。他表示，和Civic一樣，Corolla做工精良，經久耐用。

Fluent in Finance的洛庫桑斯（Andrew Lokuthance）表示，「市場供應緊張的局面將持續到2026年，潛在的關稅還會進一步推高二手車價格。如果你能找到1輛價格低於1萬5000美元、保養記錄齊全、里程低於10萬英里（約16.1萬公里）的豐田或本田車，那就趕緊下手。這樣的好車很快就會被搶購一空。」

4. 2022年日產（Nissan）Altima

當被問及哪些價格低於1萬5000 美元的二手車仍然值得購買時，派爾將日產 Altima 與Civic和 Corolla並列。

他指出，Altima 是1款做工精良、可靠耐用的車款。

5、2020年起亞（Kia）Sorento

派爾是Sorento的粉絲。事實上，他有1輛2013年索蘭托，車況完美，行駛里程已達14.2萬英里（約22.86萬公里）。

他說，大多數起亞車型質量好，性能佳。你也能看到一些行駛里程很高的車。

