孫子陪伴幸福滿滿？7旬老夫妻揭背後殘酷真相

孫子陪伴幸福滿滿？7旬夫妻揭背後殘酷真相。（路透，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1對74歲的夫妻，平時靠著每月20萬日圓（約新台幣4萬）養老金與1300萬日圓（約新台幣260萬）積蓄維生，而住在附近的孫子原本只是偶爾來家中，與孫輩在一起，讓他們感到很幸福，然隨著孫子從1週1至2次變下課後天天來，不僅讓家中每月開銷大增，就連夫妻倆日常生活、身體狀況也都受到影響，最後讓原本應是幸福被孫子圍繞，變成了一種義務與負擔。

日媒報導，與孫輩互動被認為是老年人的一大樂事，然而若界線模糊不清時，家庭關係則可能從支持變成負擔。

請繼續往下閱讀...

高橋先生和太太（化名）居住在神奈川縣，每月靠約20萬日圓的退休金生活。他們擁有自己的房產，沒有抵押貸款，資產約1300萬日元，這對於一對老年夫婦來說屬於平均水平。

他們的大兒子１家住在離家步行5分鐘的地方，兩個就讀小學的孫子幾乎每天都會來爺爺奶奶家。孩子們放學後直接回家，興奮地說：「我回來啦！」周圍的人會說：「你們和孫輩在一起真開心啊。」高橋先生笑著回答：「是啊，確實如此。」但他內心的感受卻並非如此。

起初，孫子們每週只來1至2次，後來，來的頻率越來越高，放學後來爺爺奶奶家成了家常便飯，而檢查作業、準備零食、照顧孩子直到晚上，自然而然地成了高橋夫婦的日常。

孫子們下午3點過來，一直待到6點左右，這段時間裡，他們會一起看兒童電視節目，客廳變成了孩子們的遊樂場，而夫婦倆的安靜時光也隨之消失。

高橋說，「我連午睡都睡不著。我很累，但又不能說什麼」，不僅如此，他們的開銷也增加了，如點心及飲料1個月就要約1萬日圓（約新台幣2000元）、額外食材約1.5萬日圓（約新台幣3000元）、外食約1萬日圓、雜項開支約5000日圓（約新台幣1000）,算下來，每個月增加了約4萬日圓。對於1個年退休金只有20萬日圓的家庭來說，這可不是一筆小數目。

高橋吐露心聲說,倒不是我不喜歡，只是每天都很辛苦，我想幫忙，但這不應該成為一種義務。

專家表示，與孫子女互動可以提升老年人的幸福感，然而，當互動的頻率和角色固定下來時，就會對日常生活節奏、身體狀況和家庭財務產生影響。家庭關係會隨著距離而改變，親近帶來安全感，但也可能模糊角色界線，被孫輩環繞的快樂和負擔可能同時存在。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法