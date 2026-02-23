碾壓大品牌！Costco 11款科克蘭「高CP值」商品1次看。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）旗下自有品牌科克蘭（Kirkland Signature），由於價格極具競爭力，在會員中擁有極高的人氣，然面對琳瑯滿目的商品，那些商品是真的物超所值，美媒點名衛生紙、楓糖漿、橄欖油等11款商品，比知名品牌更勝一籌，值得列入購買清單。

《Eat This, Not That! 》報導，以下11款超高CP值，被顧客讚不絕口，並喊品質、價格皆直接碾壓大廠品。

1、有機特級初榨橄欖油

Kirkland Signature有機特級初榨橄欖油比許多知名品牌更受廚師和美食家的青睞。這款備受追捧的橄欖油產自歐洲地中海沿岸的有機橄欖園。「非常好的橄欖油。物有所值，我認為它的評分應該高於其他一些知名品牌，」1位顧客評論道。

2、楓糖漿

我的冰箱裡總是備著1瓶科克蘭招牌楓糖漿。在Reddit上，許多網友都說它比其他商店的同類產品划算得多。 「以前我都是直接去農夫市集從農夫那裡買有機純楓糖漿，8盎司（約227克）平均要8美元（約新台幣249元）。Costco的這款楓糖漿品質一樣好，價格卻便宜得多。」1位網友說。

3、海苔

就連一些平常不怎麼吃海苔的顧客也表示贊同，「如果你喜歡海苔（我討厭海苔），那綠色包裝的有機海苔真的很好吃，我可以吃掉1整盒，」1位顧客說。

4、超優質香草冰淇淋

Kirkland Signature 超級特級香草冰淇淋比其他品牌冰淇淋更美味。 「這款超級特級香草冰淇淋無與倫比，」1位網友表示，這款口感順滑的冰淇淋是我吃過最好吃的冰淇淋。之前就聽說過它有多棒，前幾天終於買到了，果然名不虛傳！我這輩子都是它的粉絲了。

5、香蒜醬

Kirkland Signature 青醬是義大利美食愛好者的必備佳品，1位粉絲表示，它「絕對不輸超市賣的任何其他青醬」。這位粉絲還補充說，“實際上更好，因為它不是常溫保存的，所以不含防腐劑”，而且“分量更大”，價格更便宜。 」

6、特脆炸薯條

Kirkland Signature 特脆薯條深受消費者喜愛，許多人認為它比 Ore-Ida 的薯條更好吃。 「我們買了一些，味道很不錯。讓我想起了 Lamb Weston 的手工冷凍薯條，」1位 Reddit 用戶證實道。 「切得更粗，馬鈴薯味更濃鬱。我喜歡買這種薯條，而不是 Ore-Ida 的，只要他們還在賣，我就不會再買了，」另1位用戶補充道。

7、有機峰烘焙 K-Cup 咖啡膠囊

Kirkland Signature咖啡K-Cup膠囊咖啡基本上就是價格更低的知名品牌。 「比星巴克的派克市場烘焙咖啡味道更好更順滑，而且價格更低，數量也更多。簡直太划算了！」1位評論者寫道。

8、牛奶巧克力杏仁

Kirkland Signature 牛奶巧克力杏仁深受 Costco 顧客的喜愛，「每次經過 Costco，這些巧克力杏仁都讓我欲罷不能，太好吃了，我每次都忍不住伸手進去吃1百顆，哈哈，」1位顧客說。 「我對它們至少著迷了十年，」1位顧客寫道。

9、衛生紙

Kirkland Signature 衛生紙現在成了我們家唯一買的牌子。 「這就是我辦會員的原因。其他的都是錦上添花。」另1位也同意道。

10、微波爆米花

Kirkland Signature微波爆米花是另1款非品牌爆米花熱銷產品。 「我經常在Costco買東西，因為價格實惠，但有些東西我只在Costco買，因為Kirkland這個牌子就是更好。這款爆米花是你能買到的最好的。更棒的是，在Costco買44袋的價格，在超市只能買到10袋，」1位顧客說道。

11、紙巾

Kirkland Signature 紙巾擁有超過 3.6萬則評論，平均評分接近五星級，深受消費者喜愛。 我試過好幾個不同品牌的紙巾，有些質量還可以，有些價格昂貴，但質量卻配不上價格。Kirkland 紙巾完全符合我們家的需求。每卷的用量都足夠，不用總是擔心需要更換。質量高於平均水平，價格也合理。

