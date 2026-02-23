土方亂象三》一條龍式衝擊 台北市未來新建案不會低於100萬

台北市未來難有100萬以下的新建案，如今土方問題預估房價每坪會上漲3至5萬元，除土方處理費價格高昂以外，還有缺工缺料的問題，房價只會越來越貴。（資料照）

〔調查新聞中心／台北報導〕房市深陷「土方之亂」問題困擾，營造費用增加勢必導致高房價的產生，有建商指目前不含土地的營造成本至少都是30萬一坪，小基地的成本更高，台北市未來不可能再有100萬以下的新建案，如今土方問題預估房價每坪會上漲3至5萬元，除土方處理費價格高昂以外，還有缺工缺料的問題，房價只會越來越貴。

建商指出，多處工地因營建剩餘土石方去化受阻，出現延宕甚至暫停施工情況，成本壓力正全面浮現，目前不含土地成本，單是營造費用每坪至少30萬元起跳，小基地因量體有限、分攤成本高，實際單坪成本更高。

請繼續往下閱讀...

台北市新案多仰賴都更，拆除舊建物後產生大量建築廢棄物，須分類、清運與合法處理，相關費用因場地不足與運輸距離拉長而上升。業界評估，光是土方與廢棄物處理問題，未來每坪房價成本恐再增加3至5萬元。

此外，缺工缺料問題仍未緩解，營造業面臨技術工老化、人力補充不易，加上鋼筋、水泥、混凝土等原物料價格波動，進一步推升施工成本。

以台北市為例，預售屋均價已突破百萬元，建商直言未來市中心要再見到單價100萬元以下的新案，機會愈來愈低。市場普遍認為，在成本結構尚未改善前，房價短期內恐難出現明顯回落。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，現在要在台北市找到百萬以下的房價相當困難。至於北投的新預售案，最低大約也要90萬左右，8字頭幾乎看不到，北士科因輝達將進駐的關係，甚至來到110萬以上。

徐佳馨認為，由於都更為北市新開發主流，相較於其他縣市還有較多建築廢棄物的問題要處理，因此在成本上的反應恐怕比起其他區域更為嚴峻；目前土方約占營建成本的1.5至2.5%，回推建案多為億元以上的成本增加，也使得許多個案恐怕都會轉嫁到消費者身上，自然也會讓都更條件更為縮水。

相關新聞：

土方亂象一》雙北土方處理費暴漲3倍 建商籲公平交易委員會應徹查

土方亂象二》雙北建案延宕至少1年 建商陸續通知都更屋主租補延長

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法