土方亂象二》雙北建案延宕至少1年 建商陸續通知都更屋主租補延長

土方清運新制上路，導致全台許多建案工地因此停工，完工日期勢必延宕。示意圖，與新聞無關（資料照）

〔調查新聞中心／台北報導〕「土方之亂」導致雙北至少10處工程因土方問題而暫時停工，台北市包含內湖區、中山區等都有工程有這種狀況，據內政部國土署資料統計，雙北市都更核定、尚未動工案佔313件，不少都更屋主收到建商通知租屋補助延長，代表完工日期會延宕，對都更屋主而言，租補延長雖可暫解燃眉之急，卻也意味回家時程遙遙無期，財務與生活規劃勢必重算。

建商與原住戶協議合建合約，大多會提供都更住戶重建期間的補償，也就是現金補貼給住戶支付租金，讓離開原住處的住戶暫時搬離，至新建物完成才止付，不過近期雙北陸續有住戶收到建商通知延長補貼幾乎是半年起跳。

有都更屋主表示，雖然租補延長，但生活壓力、貸款利息等都有壓力累積，雖然目前建案是延長半年租屋補助，但也不確定是不是會再延，畢竟目前土方之亂的問題尚未解決，希望能盡早回家。

有台北市建材業的負責人指出，近期他的營造業客戶紛紛停止購材料，主因是不確定因廢棄土何時才能傾倒，開挖工程停工，且因土方處理費用大漲，建商也會從其他處試圖降低成本，由於近期不少營造業客戶停止叫貨，建材業為搶生意、維持生意，只好降低價格，相信未來會越來越難做，小的建材公司也面臨倒閉危機。

據台北市政府統計，目前開挖中工地有72處。台北市建管處證實，建案因土方全流向管制政策而停工，目前接獲零星個案反映，將持續關注後續動態。

各縣市政府考量近期土方問題，造成建築工地進度延緩，包含桃園市、台南市、高雄市等都祭出工程展延配套措施，不過台北市目前暫不跟進。

台北市建管處表示，由於過去受到疫情影響，已於去年8月自動增加建築工程期限2年，針對內政部於今年1月開始實施土方新制，將視本市建築工程實際興建情形與受影響程度，再行評估是否研議相關配套展延措施。

