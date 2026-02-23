川普祭全面新關稅 歐盟要求美國恪守去年貿易協議

在美國聯邦最高法院推翻總統川普的全球關稅，而川普隨後祭出全面性新關稅做為回應後，歐盟執委會22日要求美國必須恪守去年達成的歐美貿易協議條款。圖為歐盟主管貿易事務的執委塞夫柯維奇。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕在美國聯邦最高法院推翻總統川普的全球關稅，而川普隨後祭出全面性新關稅做為回應後，歐盟執委會22日要求美國必須恪守去年達成的歐美貿易協議條款。

代表27個成員國進行貿易政策談判的歐盟執委會表示，華府必須針對最高法院裁決後打算採取的後續措施，提供「完全的明確性」。

請繼續往下閱讀...

在最高法院20日推翻川普的全球關稅後，川普隨即宣布實施10％的臨時性全面關稅，並在1天後將稅率調高至15％。

歐盟執委會指出：「目前的局勢無助於實現雙方（在闡述去年貿易協議條款的聯合聲明中）所同意的『公平、平衡且互惠』的跨大西洋貿易與投資。協議就是協議（A deal is a deal）。」

前述言論的措辭，遠比執委會20日的初步回應更為強烈；當時執委會僅表示，正在研究最高法院裁決的結果，並與美國政府保持聯繫。

去年的貿易協議將多數歐盟商品的美國關稅稅率設定為15％，但不包括鋼鐵等受其他產業關稅規範的商品。該協議也允許對飛機與備用零件等部分產品實施零關稅。歐盟當時則同意取消對多項美國商品的進口關稅，並撤回以提高關稅進行報復的威脅。

執委會強調，歐盟產品必須持續享有最具競爭力的待遇，關稅不得超過此前雙方同意的明確且全面性上限；不可預測的關稅具有破壞性，也會削弱全球市場的信心。

執委會表示，歐盟主管貿易事務的執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）21日已與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），就此議題進行討論。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法