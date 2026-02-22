台彩盤點幸運投注站 這些彩券行大獎開不停

台彩表示，大樂透春節加碼已實施11期，明天將繼續加開。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，大年初五（21日）大樂透共送出88注加碼獎項，高雄市三民區「九兆彩券行｣去年開出3注春節加碼獎項，今年2月17日、20日各開出1注大紅包及1注小紅包，21日再開出1注小紅包，累積第5屆已開出6注春節加碼獎項；台南市北區「聚寶盆商行｣去年春節開出4注加碼獎項，今年2月18日開出1注大紅包，21日再開出1注小紅包，同樣開出6注加碼獎項。

另，台北市士林區「飛來發彩券行｣去年曾開出3注春節加碼獎項，今年2月20日、21日連續2天各開出1注大紅包，累積本屆已開出5注加碼獎項。宜蘭縣宜蘭市「金吉彩券行｣去年春節開出1注小紅包，今年2月20日、21日各開出1注大紅包，累積已開出3注加碼獎項。此外，2024年2月曾開出大樂透頭獎1億元的台北市內湖區「彩鈴投注站｣，今年初二（開出1注小紅包，初五再開出1注小紅包。台北市信義區「元宸投注站｣，2024年12月曾開出大樂透頭獎1億元，今年初五也開出1注大紅包。

台彩表示，今晚大樂透再度開出頭獎，2注均分頭獎1億元，大樂透春節大紅包則開出12組，皆為1注獨得100萬元；春節小紅包共開出34組，其中31組為1注獨得10萬元，3組由2注均分、各得50萬元，合計中獎注數為37注。

台彩指出，截至22日止，大樂透春節加碼已實施11期，480組100萬元春節大紅包累計送出281組、剩餘199組，800組10萬元春節小紅包累計送出458組、剩下342組；明天（23日）大樂透頭獎保證1億元，還會繼續加開9個大紅包獎號和1個小紅包獎號，今彩539的頭獎加碼活動也將持續到元宵節。

