中國資產沒人要 全球10大私募巨頭連2年無法脫手套現

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，由於需求低、中國經濟疲弱，以及西方投資人越來越少，全球前10大私募股權公司連續第2年無法出售在中國的投資以求套現。

根據數據供應商PitchBook和Dealogic，包括KKR、黑石集團、CVC等10大在中國有投資的私募股權公司，2025年完全未揭露出售中國投資組合的紀錄。

全球私募股權公司很難像過去那樣出售其投資，回收巨大的報酬，主要因為高利率擠壓估值，加上他們面臨更成熟和競爭的環境。這意味了私募股權公司一直無法退出他們的投資，並為退休基金、家族辦公室和代操作的主權財富基金創造回報。

普華永道（PwC）駐中國和香港的金融服務主管菲力普斯（Matthew Philips）表示：「全球範圍內的退出壓力巨大，中國團隊也面臨為資本回報做出貢獻的壓力，因此存在了資產賣不掉的積壓問題。」

對全球投資人而言，無法退出在中國的投資，凸顯了中國仍是個具挑戰的商業環境，儘管美國和中國已努力為貿易緊張降溫。私募股權公司缺乏退出管道，也使投資人更難回收資金投入其他市場。

PitchBook和Dealogic的資料涵蓋TPG、Warburg Pincus、凱雷集團、貝恩資本、EQT、Advent International、阿波羅、KKR、黑石集團和CVC等10大私募股權公司。

鑒於很難將資金退還給投資人，私募股權公司被迫構想更具創意的方式來「實現」投資收益，包括把投資的中國資產轉賣給自己。投資人也逐漸尋求出售他們在私募股權公司的持股，這個過程被稱作「二次出售」。

在亞洲二級市場收購私募股權基金和投資組合的投資公司TR Capital執行長羅賓（Paul Robine）表示：「中國私募股權生態體系仍面臨嚴重的流動性缺口。」

近年來由於需求低、中國經濟疲弱，以及西方投資人越來越少，中國資產的估值直直落，使其更難實現投資收益。羅賓指出：「尤其是過去2年，中國私募基金打折40%至50%出售是司空見慣的事。」

與此同時，Jefferies的報告指出，歐洲資產的平均折價幅度為14%，北美資產為12%，亞洲整體資產為44%。

