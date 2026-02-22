大樂透頭獎2注各得5千萬 獎落這2個縣市

今晚大樂透頭獎2注中獎，各得獎金5000萬元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕春節連假最後一天，大樂透頭獎又開出。今晚（22日）大樂透頭獎2注中獎，每注各得獎金5000萬元，分別獎落台中市龍井區新興路「旺得富彩券行」及高雄市小港區漢民路「豪爺郎商行」。

大樂透春節大紅包則開出12組，總中獎注數12注，皆為單注中獎；小紅包開出34組，總中獎注數37注，其中31組為單注中獎，3組為2注均分。台彩表示，截至本期為止，春節大紅包累積開出281組、剩餘199組，小紅包累積開出458組、剩餘342組，下期（23日）將繼續加開大、小紅包獎項。

根據今晚開獎結果，本期大樂透中獎號碼「05、07、17、22、24、47」，特別號「20」；49樂合彩中獎號碼「05、07、17、22、24、47」。大樂透春節大紅包中獎號碼「08、21、24、27、36、38、39、44、49」；春節小紅包獎號「07」。

另外，本期今彩539中獎號碼「08、13、16、24、25」，頭獎無人中獎；39樂合彩中獎號碼「08、13、16、24、25」。本期3星彩中獎號碼「309」；4星彩中獎號碼「0954」。

