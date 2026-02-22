川普對等關稅被裁定違憲 分析師：企業促退稅需多年訴訟

美國最高法院20日裁定，總統川普（中）引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵收對等關稅違憲後。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《衛報》報導，美國最高法院20日裁定，總統川普引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵收對等關稅違憲後，美國企業界開始要求美國政府退還川普所徵收的逾千億美元關稅。但有律師警告，企業可能需要提起訴訟才能獲得退款。許多美國企業執行長又回到公司戰情室，評估能否追回已繳納的數十億美元關稅，以及與川普政府的這場政治鬥爭是否值得。

在美國最高法院裁決出爐後，代表美國眾多零售商的全美零售聯合會（NRF）發布聲明，呼籲建立一個無縫流程，向美國進口商退還關稅，並說「退款將起到提振經濟的作用，使企業能夠重新投資於其營運、員工和客戶」。

美國商會也呼籲迅速退還裁決中涉及的約1330億美元（新台幣4.2兆元）的已徵收關稅，其首席政策官布拉德利（Neil Bradley）表示：「迅速退還這些不合理的關稅，對美國超過20萬家小型進口企業意義重大，並將有助於今年實現更強勁的經濟增長。」

不過，根據賓州大學華頓商學院預算模型經濟學家波勒（Lysle Boller）估算，美國政府必須退還的關稅規模可能超過1750億美元（新台幣5.5兆元），超過美國交通部和司法部2025財年的總支出。

商業聯盟「我們支付關稅」（We Pay the Tariffs）主席安東尼（Dan Anthony）指出，關稅對小型企業的衝擊尤其嚴重，為了因應進口關稅，小型企業不得不貸款、推遲招聘和取消擴張計劃，退款將使他們能夠扭轉這些趨勢。該機構發布了1封全國聯署信，信中表示：「必須讓這筆錢在不經過這些繁瑣程序的情況下返還，我們將真正關注的是全面、快速的自動退款。」

但因為美國最高法院的裁決中並未處理退款問題，而且川普顯然打算透過其他合法手段再徵收關稅，因此美國政府可能不會很快完成退款。《華爾街日報》 報導，Foley & Lardner 律師事務所的貿易律師胡西希恩（Greg Husisian）表示，美國海關和邊境保護局（CBP）「可能會繼續徵收IEEPA關稅，直到川普宣布的新關稅取代它們為止」，雖然最高法院的裁決是個重大進展，但退款問題還有多輪訴訟要進行。

川普廿日表示，最高法院大法官們沒有討論退款問題，「這簡直太荒謬了！這個問題根本沒人討論。我們最終可能要為此打5年官司」。美國財政部長貝森特在達拉斯經濟俱樂部的演說中也指出，與退款相關的訴訟可能會持續數月甚至更久，最終消費者可能不會得到任何好處，「我覺得美國人民最終不會得到任何補償」 。

