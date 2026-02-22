電子五哥農曆開紅盤 疫後歷年漲多於跌

2026年AI狂潮持續席捲台股，電子五哥齊聲高喊馬到成功，期盼能在國際供應鏈體系當中奮勇奔馳、一馬當先。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕2026年AI狂潮持續席捲台股，電子五哥齊聲高喊馬到成功，期盼能在國際供應鏈體系當中奮勇奔馳、一馬當先。以疫情結束、全球產業走向復甦的2022年起算，電子五哥歷年農曆開紅盤日當天收盤價漲多於跌，過往數據也顯示，股價的高低與波動幅度存在一定程度的關聯。

回顧2022年至2025年，電子五哥每一年的封關結局，法人觀察認為，五家業者股價在這幾年來完整地經歷股價的修正、爆發、高檔分歧等階段，歷經2022年的修正築底，在2023年乘上AI浪潮、全面反彈，到2024年走勢出現差異，2025年則隨著營運情況，開始接受新一輪的市場重新定位。

請繼續往下閱讀...

2022年是電子五哥近年來最具營運壓力的一年，在烏俄戰爭、全球升息循環啟動、消費電子需求反轉與庫存調整影響下，族群股價普遍承壓。當年農曆開紅盤日當天，廣達、英業達、和碩股價分別逆勢上漲0.86%、1.16%、1.73%，緯創、仁寶則分別下跌0.17%與0.19%。

2023年是電子五哥近年營運最關鍵的轉折點，隨著AI伺服器需求急劇增加，ODM廠商全面受惠，股價出現倍數級反彈。英業達在農曆開紅盤日當天股價上漲1.31%，仁寶上漲0.41%，和碩收平盤，廣達、緯創則分別下跌0.37%與1.8%。

進入2024年後，電子五哥股價走勢開始出現明顯差異，廣達、緯創受惠於AI伺服器出貨優勢，農曆開紅盤日當天股價分別上漲4.5%與4.81%，英業達也上漲2.65%，和碩、仁寶則略顯疲態，分別下跌0.94%與0.27%。

回顧2025年，由於當時美國總統川普第二個任期為產業帶來不確定性因素，AI三雄農曆開紅盤日當天股價回檔修正，廣達、緯創、英業達分別下跌9.83%、9.09%、6.69%，和碩、仁寶則分別上漲0.72%與1.5%。

