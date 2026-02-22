與川普談判太痛苦！WSJ曝各國寧讓已談妥的關稅協議繼續下去

許多國家認為川普仍會繼續使用關稅大刀，外國政府不太可能要求重新談判，寧願讓已談妥的關稅繼續下去。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管美國最高法院裁決川普引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵收對等關稅違憲，但《華爾街日報》（WSJ）報導，分析師指出，許多國家認為川普仍會繼續使用關稅大刀，鑒於與川普政府談判的痛苦，外國政府不太可能要求與美國達成的貿易和投資協定重新談判，寧願讓已談妥的關稅繼續下去。

報導指出，美國最高法院以6比3裁定川普動用IEEPA對進口商品徵收對等關稅的決定違憲，並沒有像乍看那樣徹底改變國際貿易格局，亞洲、歐洲和美洲各國政府並不認為川普會放棄最鍾愛的經濟政策工具，美國貿易夥伴正準備因應更多關稅行動。

川普21日表示，他將引用「貿易法」第122條規定，把全球關稅從10%上調至15%，以取代許多被法官裁定為非法的關稅。他在前1日也說，美國貿易官員將對不公平貿易行為展開新的調查，這為他加徵新關稅提供了另一條途徑。

政治風險研究公司「歐亞集團」中國和東北亞高級分析師Jeremy Chan表示，川普是關稅大王，他絕對不會坐視不管。

分析師指出，外國政府不太可能對川普重返白宮以來與美國達成的貿易和投資協定，進行重新談判。目前，川普已與日本、南韓、印度、歐盟和英國達成協議。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）經濟計畫主任、前美國國務院官員拉克（Philip Luck）表示：「我們接觸過的每個合作夥伴都知道，本屆政府會把事情搞得多麼痛苦，他們寧願讓沉睡的關稅繼續下去。」

今年1月川普威脅要將南韓多項進口商品的關稅從15%提高到25%，理由是南韓國會遲遲未能批准一項價值3500億美元（新台幣11兆元）的對美投資計畫。

去年美歐達成貿易協議，對大多數美國從歐盟進口的商品徵收15%的關稅。美國最高法院的裁決引發了外界對這些關稅能否徵收的困惑，儘管汽車等部分商品已被徵收其他關稅。但德國產業遊說團體VDMA的對外貿易主管里希特貝格（Oliver Richtberg）表示，由於川普掌握著徵收關稅的其他法律手段，「我們擔心對歐盟進口商品徵收15%的關稅稅率，將在不久的將來重新實施」 。

印度在川普去年8月加徵關稅後，於今年2月與美國達成貿易協定。外交專家表示，新德里當局不太可能針對美國最高法院的裁決採取任何單方面行動，而是會密切關注川普的下一步動向。

對某些國家而言，經濟痛苦並非來自 IEEPA，而是來自川普引用其他法源所徵收的關稅，現在這些法源可能成為川普用來消除他認為不公平的貿易失衡和增加收入的首選工具。

根據232條款關稅規定，日本對美國出口的主要商品汽車將面臨15%的關稅，該條款與國家安全有關。近日，日本宣布了超過300億美元（新台幣9455億元）的對美投資計劃，這是日本去年7月承諾在川普剩餘任期內投資5500億美元（新台幣17.3兆元）的一部分。

由於符合《美墨加協定》（USMCA）的條款，加拿大多數出口商品進入美國時無需繳納IEEPA關稅，但針對鋼鐵、鋁和木材產品的其他關稅高達50%，令加拿大經濟雪上加霜。

甚至在美國最高法院裁決之前，川普政府的更多關稅措施就已經在醞釀中。美國貿易官員正在對半導體、藥品、無人機、風力發電機和醫療設備的進口進行調查。這類調查通常會為加徵關稅鋪路。與美國簽訂了貿易和投資協定的國家可以要求一定程度的保護，免受任何額外關稅的影響。

多倫多貿易律師、前加拿大外交官赫爾曼（Lawrence Herman）表示，無論美國最高法院如何裁決，關稅都將繼續存在。

