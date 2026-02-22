憂川普祭狠招南韓不敢再耽擱 國會拚3/5通過美韓貿易協議

南韓國會兩黨也表示將繼續推動與投資承諾相關的立法程序，計劃3月5日通過相關法案。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國最高法院裁定總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效，川普隨後簽署行政命令改依1974年貿易法第122條款對全球課徵15%關稅。南韓政府官員表示，首爾將維持與先前關稅協議相關的貿易條件。南韓國會兩黨也表示將繼續推動與投資承諾相關的立法程序，計劃3月5日通過相關法案。

韓媒《The Korea Herald》22日報導，儘管美國最高法院裁定推翻川普的對等關稅，但政府和行業消息人士週日（22日）表示，首爾基本上維持與先前關稅協議相關的貿易條件。

韓國1名商務部官員表示，「我們正在密切關注美國政府的後續措施，無論美國最高法院的裁決如何，我們都將繼續就落實雙邊關稅協議進行友好磋商。」

韓國產業通商資源部長官為金正官（Kim Jung-kwan）表示，透過與華盛頓談判達成的貿易條件基本上維持，但他同時承認，美國最高法院的裁決加劇韓國對美出口的不確定性。

南韓專家提醒，首爾應避免倉促撤銷與華盛頓達成的協議，並指出根據其他法規（包括貿易擴展法第 232 條）徵收的關稅仍然有效。

報導提及，由於關稅仍然是川普的核心經濟工具，分析人士預計，在法院做出裁決後，華盛頓將尋求其他措施來彌補潛在的收入損失，特別是針對像韓國這樣已經參與談判的國家。

南韓國會兩黨也強調將繼續推動與投資承諾相關的立法程序。議員們已成立美國投資特別委員會，並計劃在3月5日舉行的全體會議上通過相關法案。

南韓企業正密切關注事態發展，因為政策的不確定性被認為比關稅本身更具挑戰性。一位業內人士說，關稅固然繁重，但對企業而言，不確定性更加棘手，因為它會增加規劃成本，使投資決策更加複雜。

