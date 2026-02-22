手速掃貨！Costco 8款熱銷商品來了

外媒指出，今年2月Costco有8款熱銷商品，可列入採購清單。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕距離2月結束只剩沒幾天了，想要採買Costco（好市多）2月熱銷商品的消費者動作要快。外媒指出，今年2月Costco有8款熱銷商品，可列入採購清單，包括Siete Foods 中辣莎莎醬、椰子巧克力杏仁餅乾。

《Southern Living》報導，Costco每個月都會推出新品，讓顧客不斷發現限時特惠、季節限定以及各種隱藏好物，讓每次購物都有新體驗。

請繼續往下閱讀...

《Southern Living》推薦8款2月熱賣商品，說明如下：

1、Siete Foods 中辣莎莎醬：由於社交媒體瘋傳，這款莎莎醬在Costco上架後很快就售罄，售價8.79美元，

2、椰子巧克力杏仁餅乾：這款餅乾椰子味濃鬱，還加入大量的巧克力塊和杏仁片，帶來完美的酥脆口感，售價 9.99 美元。

3、巧克力曲奇蛋糕：由多層巧克力曲奇香草蛋糕和巧克力海綿蛋糕組成，中間夾著曲奇奶油和巧克力曲奇碎，售價18.99美元。

4、Zack's 辣椒萊姆玉米脆片：這款零食不含麩質和人工色素，每袋售價 7.79 美元。

5、烤起司三明治配番茄濃湯：烤起司三明治配番茄濃湯方便攜帶，售價為每磅 4.99 美元。

6、紅燒牛肉配馬鈴薯泥：鮮嫩的燉牛肉塊浸潤在紅酒醬汁中，搭配綿密馬鈴薯泥，每磅7.89美元，讓你的工作日晚餐變得輕鬆無比。

7、鹹焦糖起司蛋糕：無論您是需要為派對做準備，還是需要一個特別場合的甜點，這款售價 23.99 美元的鹹焦糖起司蛋糕或許都是最佳選擇。

8、雙倍巧克力薄荷聖代：這款聖代由香甜的薄荷冰淇淋、餅乾碎和巧克力醬組成，售價2.99美元，是結束Costco購物之旅的完美之選。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法