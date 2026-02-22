粉紅大媽狂怨拿中國護照被看扁 崩潰開罵想海K吳京

1位中國民眾坦言拿中國護照遭歧視。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國戰爭片《戰狼2》主演吳京，曾因一句「中國護照能把人從任何地方帶回來」，讓許多中國人誤以為中國護照很無敵，出了國才知道被騙了。1名中國粉紅大媽抱怨持中國護照入境伊朗被搶、宏都拉斯不准入境。他坦言，中國護照不拿出來還好，人家以為你是日本、韓國人，一拿出來對方笑臉立刻收回，直接開罵被吳京騙了，現在看到吳京都想打他。

「李老師不是你老師」在X平台分享的影片顯示，一名中國大媽到俄羅斯旅遊，2月18日發布影片誇讚俄羅斯在紅場布置春節燈籠，這名大媽說，俄羅斯很重視中國，雖然消費不便宜，一周花費3000元（人民幣，約台幣1.35萬），「但是在寸土寸金的地方過我們的春節，挺感動的，來這裡消費也很開心，看來中俄友誼地久天長。」

請繼續往下閱讀...

事隔一天，這名中國大媽再度發布影片開罵吳京。他說，我現在看到吳京都想打他，吴京就是個神經病！他說，拿了護照去免簽的白俄羅斯，一點也不好用。這位大媽稱自己正在環遊世界，去了非洲、伊朗都被搶，去了宏都拉斯無法入境，等了5個小時返回尼加拉瓜，直言中國護照「不拿出來還好，人家以為你是日本、韓國人，還挺尊重我； 一拿出来，人家笑臉立刻收回」。

他還在鏡頭前大罵俄羅斯沒有規矩和誠信，簡直就是強盜國家，控訴俄羅斯沒有文明，不能發抖音。

