春節連假人潮強強滾 遠百全台業績年增10％

台南大遠百初一新春福袋吸引大批消費者試手氣。（業者提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕春節9天連續假期為百貨業帶來人氣與買氣，遠百表示，全台11店在春節期間業績成長10%，人潮強強滾。尤其台中大遠百、板橋大遠百、遠百信義A13餐飲和影城業績成長相當搶眼，為新的一年帶來好兆頭。

遠百指出，馬年連假長，餐飲業績表現佳，直到昨日與今日餐飲樓層依舊人氣滿滿，春節期間餐飲幾乎座無虛席，業績成長高達20%，至於精品、名品、化妝保養品買氣也相當亮眼，領了紅包的青少年則主攻運動休閒和IP聯名商品。

請繼續往下閱讀...

春節的大型活動也是集客利器，台中大遠百推出「寶可夢集換式卡牌遊戲，美術嘉年華」，即日起到3月10日集結多款經典寶可夢卡牌插畫，讓大小朋友在走春之際近距離感受寶可夢滿滿能量與祝福，展覽期間同步規劃卡牌新手體驗活動「New Trainer Journey」，完成體驗即可獲得限定贈品，現場設有寶可夢快閃店，販售卡牌與人氣周邊商品。

遠百花蓮年假期間推出「返鄉車票換200元購物金」再度吸引返鄉遊子進館消費，家庭聚餐與返鄉人潮消費動能雙雙帶動。尤其是東部民眾持續對福袋高度熱情支持，2月17日大年初一「好運加馬」馬年福袋開獎現場湧入數百位民眾排隊參與，氣氛沸騰、熱鬧無比。

遠百竹北春節連假推出開運擲筊大賽、舞獅獻瑞慶開市炒熱新春氣氛，首度推出馬年賀歲親子音樂劇，吸引大小朋友同樂，春節連假壓軸登場的是配合生肖年，攜手尼普頓馬術創藝園區舉辦的「帥氣小馬見面會」，邀請可愛帥氣的馬兒現身館內，與民眾近距離互動、合影留念。

台南大遠百大年初一福袋有不少民眾凌晨就來卡位試手氣，今年更與廟宇合作沾神氣，初一到初三與善化東嶽殿廟宇結合，首創將東嶽大帝神尊跟神轎直接請來駐駕三天兩夜，讓民眾到百貨逛街添購新行頭也能得到神明的保庇，並有「鑽轎腳」摸元寶，祈求平安健康順利一整年。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法