春節假期買氣旺 Global Mall春節檔期業績年增8％

Global Mall春節檔期業績表現亮眼，全台八店每天人潮滿滿。（業者提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕春節9天連假進入尾聲，Global Mall表示，春節期間全台8店每天湧現滿滿人潮，初一開始「馬吉福袋」買氣火熱，全台共2300個福袋全數售罄，不少民眾清晨到場排隊搶購，搭配今年春節檔期加大回饋力度，全台8店、環球Online力推新春卡有利最高9%回饋，並結合多元滿額贈、會員獨享好康、破百場節慶嘉年華活動四路齊發，帶動春節連假業績成長，對比去年春節檔期成長8%，掀起新春購物熱潮。

Global Mall指出，連假期間受惠好天氣，全家攜手走春，進一步帶動消費者進館消費與聚餐，其中零售類以服飾類詢問度最高，像是機能外套、羽絨外套、休閒鞋款等買氣明顯攀升；親子童裝則因應開學季將至，詢問度同步成長，並帶動背包、餐袋、運動鞋等上學用品銷售量。

請繼續往下閱讀...

結合一站式購物特色，連假期間Global Mall新北中和及屏東市家庭客群消費力顯著提升，春節期間餐飲美食需求旺盛，過年前兩週各大餐飲訂位幾近額滿，以4至8人訂席最受歡迎，亦有不少消費者選擇外帶年菜回家共享；初一至初五連假期間餐廳人潮絡繹不絕，熱門時段候位時間動輒超過1小時，充分展現年節聚餐與春節消費的強勁動能。

此外，春節假期天氣舒爽，走春人潮湧入，連動館內娛樂類業績亦成長，包含熱門國片吸引年輕族群相約觀影，還有室內親子樂園帶動家庭客群消費，另有IP主題專門店等類型，成功拉長停留時間、帶動多元消費。Global Mall透過購物、餐飲與娛樂體驗的全方位佈局，成功掌握春節走春與家庭客群需求，讓年節消費熱度一路延燒，連假期間服飾、餐飲、娛樂業績成長8%，春節檔期消費熱度全面升溫。

Global Mall三大車站店-板橋車站、南港車站、新左營車站受惠於春節初期及收假前旅客人流挹注，帶動整體業績穩健成長，其中以TOGO餐飲、伴手禮及餐飲業績表現亮眼；機捷三店-桃園A8、林口A9及桃園A19同樣受走春出遊熱潮帶動買氣，加上桃園近年以休閒生活、新興住宅為發展核心，年輕家庭人口持續成長，促進運動休閒服飾及玩具品類快速成長，成為春節檔期消費亮點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法