台美關稅協定15％成「天花板」 元大投顧董座胡睿涵：沒簽協議國成「地板」

元大投顧董事長胡睿涵認為，簽訂臺美對等協定，可以讓台灣關鍵產業與美國國安架構連結更深入緊密，至於傳統產業方面，政府則需思考「如何協助拉高其附加價值」、增強傳產對外競爭力。（資料照，本報合成）

〔記者張慧雯／台北報導〕面對美國總統川普以迅雷不及掩耳速度宣布對全球課徵15%關稅後，元大投顧董事長胡睿涵今日於臉書中指出，先前簽署的「臺美對等貿易協定」，臺灣對等關稅降為15%，不疊加最惠國關稅，對台灣來說「關稅15%變成天花板」，再加上「雙邊貿易協議保護」2072項產品豁免，但對其他還沒簽協議的國家來說，關稅15%是「地板」，因為301條款可加碼到25%。

她也分析，全球新關稅調高至15%，但台積電等高階半導體是在232架構下的戰略產業，短期相對穩定，取得關稅豁免（零關稅）。至於傳產方面，即使現在關稅降至15%，但和關稅戰前（去年4月前）傳產多僅課「最惠國待遇關稅4-5％」相比，現在15%關稅仍高、出口競爭優勢會大減，尤其面對日、韓與多國有簽貿易協定FTA...等，台灣沒有，勢必影響較大。

胡睿涵認為，簽訂臺美對等協定，可以讓台灣關鍵產業（半導體 AI 低軌衛星..）與美國國安架構連結更深入緊密，至於傳統產業方面，政府則需思考「如何協助拉高其附加價值」、增強傳產對外競爭力。

