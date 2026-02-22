微軟遊戲部門換帥 史賓塞退休、夏爾瑪接任

微軟宣布，Xbox負責人史賓塞（Phil Spencer）將退休。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕微軟（Microsoft）宣布，旗下遊戲部門負責人史賓塞（Phil Spencer）在公司服務38年後將退休，此為微軟領導層一次重大調整。

《路透》報導，微軟表示，史賓塞早在去年已決定退休，公司隨即啟動接班規劃，將由內部高層夏爾瑪（Asha Sharma）接任遊戲事業部執行副總裁兼執行長。

請繼續往下閱讀...

夏爾瑪先前負責領導微軟人工智慧（AI）模型與相關服務的產品開發工作。未來她將帶領遊戲部門發展，並重新聚焦Xbox主機業務，強化與核心玩家社群的連結。而史賓塞將於今夏前持續擔任顧問角色，以確保順利交接。

報導指出，除了史賓塞外，Xbox總裁兼營運長邦德（Sarah Bond）也將離職，展開職涯新階段。

市場分析指出，微軟此時進行領導層交接，正值遊戲產業技術轉型關鍵時期。隨著AI在遊戲開發與內容製作中的角色日益重要，微軟需要新一代領導團隊，帶領業務因應產業變革並推動未來成長。

