素食市場成長！知名大廠投入4億建台灣首座素食鮮食綠電智慧工廠

弘陽生技投資約4億元，在雲林四湖鄉興建台灣首座素食鮮食與冷凍調理食品的綠電智慧工廠，22日動土。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕台灣素食人口約400萬人，因應素食市場近年快速成長，知名品牌弘陽生技投資約4億元，在雲林四湖鄉興建台灣首座素食鮮食與冷凍調理食品的綠電智慧工廠，今（22）日動土。董事長謝奇峯表示，盼讓台灣優質素食產品將再行銷世界。

謝奇峯指出，公司1995年投入素食產業，2024年正式升級定位「生技公司」，從傳統素食加工跨足健康食品、生技應用與智慧製造，產品採用國產非基改黃豆，再依據各國口味調配，市場已橫跨美、英、東南亞、中東等五大洲約18國家，年產值約4億元。近年來因應我國及國際素食市場對於食品需求快速成長，加上ESG與碳中和政策推動，因此投入4億元興建全台首座素食鮮食與冷凍調理食品的綠電智慧工廠。

請繼續往下閱讀...

謝奇峯指出，新廠基地面積達1公頃，採兩期開發，將興建3層樓現代化生產大樓，規劃導入「綠電規劃」與AI智能冷鏈倉儲系統，打造高效能、低碳排放的智慧供應鏈，1樓將設置高規格的冷凍智能倉儲中心，提高產品品質穩定性與物流效率，2樓為全台首座專為素食鮮食打造的工廠與研發中心，投入新產品研發，3樓為冷凍調理食品生產線，導入自動化設備，以提升產能並保證品質一致性。

今新廠動土典禮，由謝奇峯主持，雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、雲林縣副議長蔡咏鍀等人出席。謝奇峯表示，新廠第一期工程預計於2027年完工投產，屆時可望為公司帶來每年約30%的營收成長，力盼突破10億產值，也在全球植物性飲食市場規模持續擴大的背景下，具備高度成長潛力。

張麗善表示，歷經30年努力，弘陽從傳統素食工廠躍升為健康食品生技公司，更是放眼國際市場，可謂雲林、台灣之光，期待未來持續為我國發光發熱。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法