台美對等關稅不滿意？連賢明直言：等301條款調查會有不一樣的驚奇

中經院院長連賢明坦言，等301條款調查會有更不一樣的驚奇。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國聯邦最高法院裁定對等關稅違憲後，美國總統川普宣布對全球課徵10%暫時性關稅、21日又宣布將提高至15%。中華經濟研究院院長連賢明今日於臉書表態，以目前台灣對美順差快1600億元，排名美國貿易第四大逆差國，301條款要成立真的不是太困難，許多人對這次台美對等關稅不滿意，就再等一下301條款，測試一下川老大的耐心，到時候說不定會有不一樣的驚奇。

連賢明昨日以「川老大的無敵星星被拿走了」為題，直指美國最高法院大法官雖然把川普在制定關稅的無敵星星拿走了，但沒有無敵星星不代表不能破關。對於對等關稅不合法，後續要怎麼處理退稅？連賢明強調，這次的判決都沒有說清楚，「川老大看起來也沒打算乖乖還錢」，後續這些還會吵很久很久。

連賢明今日再度於臉書指出，川普的對等關稅體系有三條原則。第一，沒有國家是零關稅，避免洗產地。第二，中國稅率最高，避免中國靠美國繼續繁榮。第三，和中國靠近國家稅率比較高，和美國同盟國家稅率比較低。

連指出，從這幾個原則來看，要取代對等關稅，川老大需要的是迅速給不同國家不同稅率的工具。最符合民主原則的方法當然是去國會要求同意對等關稅。但以目前兩黨對峙情況，國會成功的可能性不高。比較有可能的，是從現有工具箱中拼湊出來一個類似效果的工具。

為此，川普改用貿易法中122條推動為期150天的15%全球性臨時進口附加稅，同時強調232（國安）與301（不公平貿易）等既有工具仍然有效，並將啟動新的調查與替代方案以「補回」關稅架構。

連賢明也強調，講了那麼多，就是要說台灣要準備好下一輪的301條款調查。以目前台灣對美順差快1600億元，排名美國貿易第四大逆差國，301條款要成立真的不是太困難。要是許多人覺得這次台灣的對等關稅稅率不滿意，就再等一下301條款，測試一下川老大的耐心，到時候說不定會有不一樣的驚奇。

