火箭出問題 NASA再度推遲阿提米絲2號載人登月任務

美國太空總署（NASA）因火箭出現新問題，再次推遲備受期待的「阿提米絲2號（Artemis II）」載人登月任務。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《CNBC》報導，美國太空總署（NASA）因火箭在週六（21日）出現新問題，再次推遲備受期待的「阿提米絲2號（Artemis II）」載人登月任務。

NASA本月20日宣布，將阿提米絲2號任務目標發射日定為3月6日，但未料在隔日的例行測試時，火箭上層的氦氣系統出現問題，解決這個問題需要將高達98公尺的火箭移回機庫維修。

NASA行政長官艾薩克曼（Jared Isaacman）在社交平台X發文表示，「我們將開始準備回退作業，因此3月發射計畫無法實現」。他也指出，NASA下一次發射機會將是在4月初或4月底。

艾薩克曼表示，「大家的失望，我們深有同感。對NASA團隊而言，這種挫折感最強烈，他們為這項偉大任務付出了巨大努力」。

阿提米絲計畫是NASA自阿波羅（Apollo）計畫以來首次載人登月計畫。回顧歷史，阿波羅計畫在1968至1972年間共送24名太空人登月，而阿提米絲計畫至今只完成過一次無人繞月測試。首個載人登月任務至少還需要幾年時間。

