好巧！嘉義這家彩券行 連2年在同一天刮出100萬

台彩表示，截至2月21日止，「1200萬大吉利」已刮出3個1200萬元、68個100萬元。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，嘉義1位斯文男初四一早睡醒後一直有股強烈的直覺告訴他「今天一定要去做」，腦海中不斷浮現這個念頭，像是有人一直在耳邊提醒、鼓勵，起初他不以為意，直到騎車路過彩券行時看到店外張貼「1000元刮刮樂中獎100萬元」的中獎彩券，忽然意識到當天是迎財神之日，並且腦中的念頭再次催促著他「快去彩券行買刮刮樂」，便決定停車進去買「1200萬大吉利」刮刮樂，結果第4張真的刮中100萬元。

根據嘉義市西區林森西路「金鑫鑫彩券行」代理人鄭小姐描述，店裡連續2年在大年初四刮出100萬元，今年初四中獎人買了第1張「1200萬大吉利」刮中2000元，讓他驚喜心跳加速不已，也更加篤定要再繼續刮，直到刮到第4張的時候，他默默對自己說，如果這張沒有中就表示這不是直覺而是巧合，沒想到刮開後真的刮中了100萬元，瞬間讓他驚訝的呆站在彩券行裡面久久不能自己，直呼這一切太不可思議！

台彩表示，「1200萬大吉利」刮刮樂共有8個頭獎1200萬元、200個100萬元；根據統計，截至2月21日止，已刮出3個1200萬元、68個100萬元。

