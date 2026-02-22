封關期間台積電ADR上漲2.38％ 明日開紅盤有望衝3萬4000點大關

法人認為，台股明日有望展開一波補漲行情。（歐新社資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕台股封關期間台積電ADR上漲2.38%，富時台灣指數上漲2.64%，明日台股馬年開紅盤有望補漲，不過，在台股明日開紅盤前夕，川普對等關稅遭美國最高法院判決違憲，川普大怒反擊，一連將全球關稅從10%再調高至15%，立即生效，對國際股市帶來新的變數。法人分析，從川普關稅遭駁回後，美股週五收紅，台積電ADR大漲2.82%，顯示市場以「鈍化處理」回應，並未將關稅紛擾視為系統性衝擊，台股明日有望展開一波補漲行情，首度挑戰3萬4000點大關。

根據統計，台股封關期間，台積電ADR上漲2.38%，富台指上漲2.64%，費城半導體指數上漲1.89%，有利台股馬年開紅盤行情，台股封關期間多美股以記憶體、矽光子、半導體設備相關個股表現最強，其中記憶體指標美光大漲14.71%，矽光子Lumentum大漲19.00%，應用材料上漲14.22%。

法人分析，美國最高法院裁定總統不得依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球進口商品廣泛課徵關稅，等同否定先前以「緊急狀態」為基礎的對等關稅法源，川普陣營後續仍可能改採其他具明確授權的法律工具（例如232、301條款）或推動國會授權推動關稅政策，本次判決雖限制IEEPA路徑，但不代表整體關稅政策風險完全消失，目前市場反應偏向溫和正面，並持觀望態度，若後續關稅負擔實質下降，將有助企業成本與商品通膨壓力緩解，對全球化與科技成長股相對有利，但在退稅與替代政策未明前，市場短線仍以區間震盪、族群分化為主。

